Prepariamo questi snack per gatti fatti in casa in previsione del capodanno: li adoreranno!

Con le feste si rischia di trascurare un po’ i nostri animali domestici. Se pensiamo poi che la notte di Capodanno è tutt’altro che piacevole per loro, forse qualche spuntino goloso in più non è una cattiva idea. Mano al ricettario allora e prepariamo questi snack per gatti!

Insieme a qualche coccola e qualche sessione extra di gioco prima della grande notte, dei gustosi bocconcini aiuteranno il micio a ridurre lo stress.

Cosa possono mangiare i gatti

Il buon cibo è sempre una cura eccellente in caso di stress. Soprattutto quando si tratta di prevenirlo. Ricordiamoci che non c’è cosa migliore per un animale domestico, del suo padrone che mantiene le sue solite abitudini quotidiane anche a Capodanno. Questo da solo dovrebbe bastare al nostro gatto per superare Capodanno facilmente. Ma per i giorni antecedenti e per quelli successivi possiamo rincarare la dose di coccole e preparare qualche snack casalingo, come i bocconcini per gatti alla carota. Le carote, così come le zucchine o le melanzane, sono verdure che il nostro gatto può consumare tranquillamente. Dovremo solo assicurarci di cuocerle per renderle più digeribili (e soprattutto andranno preparate rigorosamente senza sale). Per questa ricetta ci serviranno:

1 cucchiaio di miele;

1 uovo;

100 g di tonno;

1 carota;

farina integrale q.b.

Tagliamo la carota a dadini piccoli e mettiamola in una ciotola insieme all’uovo, il miele, il tonno e un po’ di farina. Ora formiamo delle piccole palline (grandi quanto potrebbero esserlo dei normali snack per gatti da supermercato) e mettiamole in forno a 180 gradi per una ventina di minuti. In alternativa, possiamo preparare un delizioso paté per gatti, con:

500 g di pesce (fresco o surgelato);

3 pugni di riso;

1 zucchina;

1 carota;

olio d’oliva.

Mettiamo la carota e la zucchina in una pentola piena d’acqua e portiamo a bollore. A questo punto, aggiungiamo anche il pesce e lasciamo cuocere per una buona mezz’ora. Aggiungiamo poi il riso e mescoliamo, lasciando cuocere altri 10 minuti. Lasciamo raffreddare e frulliamo il tutto fino ad ottenere un soffice paté e completiamo con un filo d’olio.

Un premio meritato: prepariamo questi snack per gatti alla mela

La mela è un frutto adatto a quasi tutte le specie e pertanto può essere inserita anche nella dieta del nostro gatto. Assicuriamoci solo di aver tolto tutti i semi, che potrebbero essere tossici per lui. Come integrarla nella sua alimentazione? Con gli snack alla mela! Procuriamoci:

1 mela;

1 uovo;

farina d’avena q.b.

Sbucciamo la mela e tagliamola a spicchi sottili. In una ciotola sbattiamo l’uovo e la farina, fino a creare un composto omogeneo che ci servirà per impanare le nostre fettine di mela, prima di cuocerle in padella, facendo dorare entrambi i lati. Uno snack croccante e molto gradito dai nostri amici a quattro zampe. Facciamo attenzione a non esagerare con gli snack alla frutta, perché sono molto zuccherini. Qualche giorno prima di Capodanno, oltre e pensare ai nostri sfiziosi antipasti, viziamo il nostro pet e prepariamo questi snack per gatti salutari e deliziosi. Una coccola, in vista di una notte potenzialmente stressante, se la merita proprio!