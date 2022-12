Cascate di denaro secondo Artemide per 6 segni zodiacali che vivranno un anno d’oro

Esiste una connessione tra dei e dee greche ed esseri umani e questo può farci capire quando arriverà il nostro momento fortunato. Vediamo quali sono i casi più rilevanti che stanno per verificarsi.

La divinità greca Artemide protegge i cacciatori, i bambini appena anti e quelli malati. Artemide è rispettata come la Luna perché si interessa degli altri e si preoccupa del benessere altrui. Si tratta di una divinità riflessiva che si sacrifica per le persone in difficoltà, in grado di capire i problemi di tutti. L’anno che sta passando è stato difficile per tante persone, quello che verrà potrebbe portare numerose sorprese.

Secondo Artemide il nuovo anno sarà molto positivo nel denaro e negli affari per l’Ariete. Guadagni molto elevati cambieranno alcuni aspetti della vita e tra gennaio e giugno e settembre e dicembre accadranno eventi che ci porteranno a un livello totalmente inaspettato. Anche il segno del Cancro avrà un anno molto positivo. La quantità di denaro in cassa aumenterà e chi aveva debiti sarà in grado di appianarli.

In attesa del cambiamento

Cascate di denaro secondo Artemide per il Leone. L’anno nuovo sarà migliore di quello passato sia in termini materiali che di prospettive. Tra maggio e settembre i passi avanti saranno rilevanti e le nostre attività commerciali e finanziare prenderanno il volo diventando molto prolifiche.

Lo Scorpione ci metterà un po’ per raggiungere la stabilità ma avrà successo. Secondo la dea greca, tra marzo e agosto succederà qualcosa di inaspettato ma positivo. Non mancheranno i momenti difficili che verranno ripagati con gli interessi. Non demordiamo e aspettiamo il nostro turno. Facciamoci trovare pronti, buttarci in affari che non ci convincono impiegando le munizioni troppo presto potrebbe penalizzarci.

Cascate di denaro secondo Artemide che porterà anche l’amore

Un segno che avrà picchi mai visti sarà il Capricorno. Artemide prevede anche delle perdite ma se i picchi verso l’alto verranno gestiti al meglio il bilancio potrebbe essere positivo. Prepariamoci alle montagne russe quindi, dalla nostra capacità di resistere dipenderà il guadagno finale. Potrebbe farci sfregare le mani oppure essere molto deludente. Ma dipenderà da noi.

Il denaro arriverà in maniera regolare durante tutto l’anno per i Pesci. Cambiare livello e salire richiederà maggiore impegno, se vorremmo mantenere la nuova fascia dovremmo sviluppare altre capacità. Altrimenti la ricaduta sarà istantanea. La fantasia insita nel segno aiuterà. Nuove idee porteranno investimenti sia in campo finanziario che nella sfera personale. Una persona appena entrata nella nostra vita potrebbe regalarci sorprese molto gradite.