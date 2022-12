Se vuoi investire in immobili la scelta giusta non è certamente l’Italia, ecco perché

Da sempre ci si sente dire che l’unico investimento sicuro è quello nel “mattone”. Per quanto si svaluti un immobile, resta sempre. E può sempre rendere con la locazione ripagandosi da solo nel tempo. E proprio per questo l’investimento immobiliare per gli italiani è sempre stato visto come uno dei più sicuri. Ma ormai comprare una casa in Italia è diventato quasi impossibile. Soprattutto se non si ha molta disponibilità economica. Ecco quali sono, allora i consigli.

Se vuoi investire nel “mattone” l’Italia non è il posto giusto. Perché per quel che riguarda gli immobili ha dinamiche tutte sue. Nonostante la crisi economica e la pandemia, infatti, i prezzi delle case in Italia non sono scesi. Anzi, soprattutto per quelle in affitto sono saliti. Ed è una cosa inspiegabile perché in controtendenza con quello che è avvenuto nel resto del Mondo. Se vuoi investire in immobili la scelta giusta è fuori dall’Italia.

Le oscillazioni del mercato immobiliare

La pandemia è stato un fenomeno mondiale. E in tutto il Mondo, a livello di mercato immobiliare, le reazioni sono state le medesime. Oscillazioni dei prezzi che sono calati di fronte alla diminuzione delle domande. In Italia no. La domanda per gli immobili è rimasta stabile e, quindi, i prezzi sono rimasti immutati.

Comprare una casa in Italia prima o dopo la pandemia non ha fatto differenza di prezzo. Affittarla, invece, sì: i prezzi sono saliti enormemente. Soprattutto per gli studenti fuori sede.

Cosa accade al mercato immobiliare italiano?

Mentre nel resto del Mondo nell’ultimo decennio i prezzi delle case sono aumentati molto, lo stesso non è accaduto in Italia. Il mercato immobiliare del nostro Paese si sta ancora riprendendo dalla crisi del 2008. E la crescita cui assistiamo oggi è solo un’illusione, un rimettersi in pari.

Gli italiani investono nel mattone quando possono permetterselo perché in questo modo proteggono il capitale dall’inflazione. Lo mettono a rendita con l’affitto e creano capitali per i figli. Ma in questo momento comperare in Italia non conviene. I prezzi in grandi città come Roma, Bologna, Milano o Firenze sono altissimi.

Se vuoi investire in immobili la scelta giusta è fuori dall’Italia

Se vuoi investire in immobili in questo momento, quindi, la scelta maggiormente conveniente è uscire fuori dai confini nazionali. Per trovare prezzi più accessibili, visto che al momento sono al ribasso. Canada e Svezia hanno un mercato immobiliare che sta vivendo ribassi anche dell’8%. In Nuova Zelanda i prezzi delle case sono scesi di oltre il 12%.

Gli immobili vanno acquistati dove i prezzi sono scesi. E, poi, magari, affittati fino a quando il mercato immobiliare non risale. A quel punto rivendendoli si può avere un buon margine di guadagno.