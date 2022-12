Ecco cosa devi fare per alleviare fastidio e gonfiore ai piedi nelle feste, è semplicissimo!

Correre nei negozi per comprare i regali per tutti ha stancato e gonfiato i piedi? Nessun problema, ci sono dei rimedi naturali semplicissimi da adottare per risolvere tutto. Ecco di cosa si tratta.

L’ultimo mese dell’anno ci ha portato a fare più spostamenti del solito. Alcune persone hanno dovuto prepararsi per accogliere gli ospiti per pranzi e cene. Altre, invece, si sono date allo shopping sfrenato, anche all’ultimo momento, per fare i regali a tutti i parenti ed amici.

Un “effetto collaterale”, se così possiamo dire, dello shopping, però, è il gonfiore ai piedi. Dopo tante ore a camminare e a cercare il pensiero giusto, i piedi possono diventare doloranti. Che fare in questo caso? Niente paura, basterà davvero poco.

Ecco cosa devi fare per alleviare fastidio e gonfiore ai piedi per essere in gran forma nei festeggiamenti. Ci sono dei piccoli rimedi della nonna, dei rimedi del tutto naturali in grado di risolvere il problema in pochissimo tempo e tornare più in forma che mai.

Vediamo qui di seguito di che cosa si tratta. Bisogna agire il prima possibile, con riposo e rimedi adatti, altrimenti insorgeranno degli altri problemi e nessuno li vuole.

Ecco cosa devi fare per alleviare fastidio e gonfiore dopo aver camminato ore ed ore

La prima cosa da fare quando si rientra da una lunga giornata di shopping è sdraiarsi o sedersi e sollevare i piedi. Questo gesto aiuterà a migliorare la circolazione e a dare sollievo al fastidio. Naturalmente, in alcuni casi, non basterà.

Per questo, ecco qualche consiglio pratico per intervenire in modo efficiente:

pediluvio : prima di andare a dormire riempi una bacinella con acqua calda e aggiungi sale grosso e bicarbonato; almeno 30 minuti in ammollo e vedrai come il gonfiore sarà soltanto un brutto ricordo;

: prima di andare a dormire riempi una bacinella con acqua calda e aggiungi sale grosso e bicarbonato; almeno 30 minuti in ammollo e vedrai come il gonfiore sarà soltanto un brutto ricordo; olio essenziale : anche in questo caso serve una bacinella di acqua calda, ma con qualche goccia di olio essenziale per massaggiare delicatamente i piedi; il più indicato è l’olio di pompelmo , con una grande capacità antinfiammatoria;

: anche in questo caso serve una bacinella di acqua calda, ma con qualche goccia di olio essenziale per massaggiare delicatamente i piedi; il più indicato è l’olio di , con una grande capacità antinfiammatoria; pallina da tennis: non si può non dimenticare il classico rimedio della pallina messa sotto il piede lasciandola rotolare per tutta la pianta; questo esercizio è utile per sgonfiare e per migliorare la circolazione sanguigna.

Questi metodi sono indicati per risolvere il problema a fine giornata, soprattutto prima di un altro impegno. Continuare a camminare su piedi doloranti e gonfi non va assolutamente bene.

Come evitare problemi ai piedi

Quando si devono affrontare delle situazioni particolari, come lo shopping, un viaggio, oppure un evento in cui dover stare in piedi a lungo, bisogna cercare di prevenire il dolore ai piedi.

Per farlo, bisogna pensare a scarpe comode, innanzitutto. Le scarpe o le calzature non devono essere troppo strette per permettere ai piedi di respirare e di non creare umidità.

Detto questo, ci sono altri elementi che possono portare al gonfiore e al dolore. Questi sono il sovrappeso, un’alimentazione ricca di sale, il diabete, ma anche il caldo afoso.