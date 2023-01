Se non disegni bene questo orologio probabilmente sei affetto da demenza. Prova un attimo

Basta un solo cerchio e l’indicazione di ore e lancette per stabilire lo stato cognitivo di un paziente. Il test di Freedman del 1994 è diventato un punto di riferimento nella diagnosi precoce della demenza, vediamo come.

Si chiama test dell’orologio o abbreviato CDL (clock drawing test) ed è uno dei più efficaci esami che permette di diagnosticare un decadimento delle funzioni cognitive. Un congresso della Società Europea di Cardiologia svoltosi a Monaco di Baviera qualche anno lo ha ritenuto fondamentale per i pazienti che soffrono di pressione alta. L’ipertensione, soprattutto se non trattata, è in grado di creare seri danni al cervello compromettendo la capacità di pianificare, di visualizzare lo spazio, di ricordare i dettagli e prendere decisioni.

In cosa consiste il test? Il paziente si trova davanti un cerchio che deve riempire inserendo i numeri delle ore e le lancette indicando ore tipo le quattro meno venti. Il disegno può essere libero per una difficoltà ritenuta normale, l’orologio può essere pre-disegnato per una difficoltà moderata, oppure disegnato dall’esaminatore per una difficoltà severa. Il punteggio è stabilito in base a come sono disegnati i contorni, i numeri, le lancette e il centro. Nella determinazione del punteggio viene tenuto conto anche dell’età.

La differenza tra il 10 e il 2

Se non disegni bene questo orologio potresti avere seri problemi cognitivi. Gli studi lo dimostrano e lo screening è in grado di dare una mole di dati talmente importanti da permettere una valutazione affidabile e completa. Non è solo la memoria a venire sollecitata ma anche le funzioni neuropsichiche.

Avresti esitazioni se ti chiedessero di disegnare un orologio con una matita su un pezzo di carta? Questo potrebbe essere un segnale. Così come lo sono il tratto e le correzioni.

Per esempio, se un paziente è invitato a disegnare le 10 e 10 potrebbe avere difficoltà a posizionare la lancetta sul 2. Questo sarebbe un segnale di deficit cognitivo o neurologico. L’afasia potrebbe essere una delle diagnosi più frequenti in questi casi. Ha fatto scalpore ultimamente la notizia riguardante l’attore di Hollywood Bruce Willis che ne soffre in età precoce. In linea di massima, chi ha minori problemi comincia a disegnare l’orologio partendo dal 12, dal 3, dal 6 e dal 9 poi riempie gli spazi mancanti. Diversi pazienti cominciano con l’1 o il 12 ma lasciano vuoti i primi o gli ultimi numeri.

Se non disegni bene questo orologio sono guai

Il test dell’orologio sarebbe in grado di rilevare problemi cognitivi con percentuali del 36% superando i test detti MMSE basati su questionari a cui si deve rispondere in forma scritta. La percentuale di problemi rilevati dai test MMSE sarebbe del 21%. La maggiore completezza dei dati che si raccolgono con il test dell’orologio riguarderebbe la possibilità che il paziente dia una rappresentazione alterata dell’orologio stesso. Ma anche che presenti difficoltà nella scrittura dei numeri o nel disegno delle lancette oppure che rappresenti in maniera goffa il cerchio o il centro dell’orologio.

Con un semplice disegno vengono messe alla prova numerose funzioni cerebrali e questo test potrebbe essere utilizzato sia da solo che come completamento dei diversi altri test esistenti. Un’analisi approfondita potrebbe portare a una diagnosi precoce per casi di Alzheimer e per la Demenza Fronto-Temporale. I medici sono propensi a raccogliere diversi dati per ottenere un quadro completo della situazione del paziente. Un’attenta analisi del disegno è in grado di fornire davvero numerose notizie molto importanti.