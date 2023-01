Lo sapevi che anche in uno dei nostri laghi potrebbe esserci un mitico mostro come a Loch Ness?

Se ami fare le gite misteriose, non devi assolutamente perdere quello che ti proponiamo oggi.

Conoscerai sicuramente il mito del mostro di Loch Ness, Nessie, ma forse non sai che in un lago italiano c’è una leggenda simile. Allaccia le cinture, preparati a seguirci in questo percorso, prendendo spunto poi per qualche gita davvero piacevole.

Dalla Scozia al lago di Garda

Uno dei misteri in assoluto più incredibili e piacevoli della storia riguarda sicuramente il lago scozzese di Lock Ness. La famosa fotografia che abbiamo visto tutti dell’essere animale primordiale, che abiterebbe il bellissimo lago britannico. Magari anche tu sei stato in tour da quelle parti, hai visitato il museo locale, con le famose fotografie che ritrarrebbero la creatura mitologica che ha reso famoso il paesino delle Highands. E attenzione, che, come Nessie abita nella splendida Scozia, Bennie abiterebbe invece nel nostro Lago di Garda. Il nomignolo, ovviamente si rifarebbe al nome latino del lago di Garda, che i romani chiamavano Benaco.

I primi avvistamenti sarebbero abbastanza recenti

A differenza del mito scozzese, Benni, si sarebbe mostrata ai visitatori agli inizi di questo secolo. Ci sarebbero però tantissimi fotografi, che testimonierebbero, con un altrettanto materiale, la presenza di uno strano essere che spunterebbe dalle onde del lago di Garda. Le tradizioni locali parlano ovviamente di avvistamenti che si perdono nei secoli, ma senza prove concrete. Già nel Medioevo e nel Rinascimento, dall’isola di San Felice, dimora di un monastero, sarebbero state avvistate delle presenze all’interno del lago. Ovviamente tutto ciò appartiene al mito e alla leggenda, più che alla realtà. Non sono invece miti alcune mete davvero speciali per il prossimo San Valentino!

A partire dagli inizi degli anni 2.000, la creatura sarebbe invece stata avvistata non solo dai fotografi, ma anche da qualche sub. Facendo un giro sulla sponda veronese del Lago di Garda, potresti anche sentire di qualche turista che avrebbe avvistato il mostro più o meno all’altezza del paesino di Garda. Qualcuno potrebbe anche raccontare di qualche avvistamento nella zona a sud, tra l’elegante Bardolino e la storica Sirmione. Da qualche anno però nessuno avrebbe più notizie di Bennie, che comunque non avrebbe mai fatto del male a nessuno e che probabilmente sarebbe ritornata nelle profondità del Lago di Garda.

Lo sapevi che anche in uno dei nostri laghi potrebbe esserci un mitico mostro come a Loch Ness? Adesso che ne sei a conoscenza, potresti davvero programmare una gita in questo meraviglioso angolo di paradiso, che tutta Europa ci invidia. Senza dimenticare però 1 suggerimento che devi prendere assolutamente in considerazione se vuoi organizzare una gita alternativa.