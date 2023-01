Metti la malva in camera da letto ma non mangiarla mai. Vivrai un periodo d’oro ricco di amore

Alcune piante hanno proprietà incredibili e significati che ci fanno apprezzare al meglio la loro importanza. Circondiamoci di piante benefiche e non sottovalutiamo gli effetti che avranno su umore e salute.

La malva è una pianta erbacea perenne il cui fiore è formato da 5 petali che compaiono tra la primavera e l’autunno. Cresce selvatica, nei grandi appezzamenti è considerata infestante, ma da secoli è utilizzata in molti settori per sfruttarne i benefici. A lei sono legate leggende e curiosità che ne arricchiscono il fascino e ne aumentano la bellezza.

Fin dai tempi antichi della malva si sono apprezzate le proprietà fitoterapiche. Una delle leggende più famose risale al Primo secolo in cui la malva veniva utilizzata come rimedio contro i veleni mortali.

Gli usi officinali riguardano la capacita della pianta di curare il fegato, migliorare il sonno, curare le infiammazioni. In cucina si sfrutta la ricchezza di calcio e ferro non buttando nessuna parte. Le foglie possono essere utilizzate nelle insalate, i rami nei minestroni o per dare sapore alla farcia dei ravioli. In campo cosmetico esistono molte creme, dentifrici, shampoo e bagnoschiuma a base di malva che garantiscono la morbidezza a seconda degli usi che se ne fanno.

Crescere sani e pacifici

Metti la malva in camera da letto, lo dicono gli antichi. In epoca medievale i semi venivano sistemati negli occhi dei defunti per scacciare gli spiriti maligni. Pitagora diceva che era un peccato mangiarla perché rappresentava una ricchezza incredibile per i posteri, consumarla era segno di egoismo. La pianta curata nella stanza in cui dormiamo è in grado di rilassarci e di darci benessere notturno. La tisana favorisce i processi digestivi e rilassa la muscolatura addominale. Pianta e tisana sono un’accoppiata vincente per garantirci ore di riposo, relax e sonno produttivo.

La camera da letto è una delle stanze in cui non si passa la maggior parte del tempo. Ma le ore che si trascorrono sono le più importanti della giornata nella vita domestica. Creare un ambiente salubre e positivo migliorerebbe l’umore e la vicinanza della malva avrebbe conseguenze su vari aspetti della nostra vita. A sostegno di questa tesi ci sarebbe il significato che avrebbe nel linguaggio dei fiori e delle piante.

Metti la malva in camera da letto o sul balcone all’esterno

La malva simboleggia l’amore e la comprensione materna. La forma del cuore nei petali, il colore violaceo e le proprietà lenitive hanno portato questa pianta a rappresentare la pace della vita domestica. Chi ha appena partorito o ha figli molto piccoli può creare la giusta atmosfera per una crescita equilibrata della propria prole, che sarà mansueta e affettuosa.

L’amore che è necessario dare ai propri figli sarà maggiore quanto più accogliente sarà l’alcova in cui crescere e imparare a conoscersi. E la malva è la pianta giusta per arricchire gli ambienti della casa di odori e colori rilassanti e benefici. In special modo la camera da letto che per antonomasia è definita il luogo in cui l’amore famigliare è custodito gelosamente. Se la camera è posta accanto a un balcone, lo spazio esterno sarà rigoglioso e prolifico e ci farà avere a portata di mano un rimedio per diversi mali. Tisane, infusi e decotti ci aiuteranno a stare meglio e renderanno la vita domestica pulita e protetta nei modi più efficaci.