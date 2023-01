A Piazza Affari ci sono dei titoli che sono noti per il loro movimento lento rispetto agli scossoni del mercato, sia al rialzo che al ribasso. Sono quelle azioni che hanno un beta inferiore a 1 e che tendono a non amplificare i movimenti direzionali. Sono anche noti come titoli difensivi e sono da preferire nelle fasi di turbolenza sui mercati. Italgas è uno di questi titoli. Hanno, quindi, sorpreso le quotazioni e volumi in rialzo per un titolo solitamente poco mosso.

Il beta del titolo è il movimento odierno

Il beta è una misura della rischiosità sistematica dell’azione: esso misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Azioni con un beta superiore a 1 tendono ad amplificare i movimenti di mercato (l’attività è più rischiosa del mercato). Al contrario, azioni con beta compresi tra 0 e 1 tendono a muoversi nella stessa direzione del mercato (l’attività è meno rischiosa del mercato).

Nel caso specifico di Italgas il beta è pari a 0,53. Ecco perché sorprende il rialzo del 2,81% del titolo quando lo si confronta con il rialzo dello 0,18% del listino principale. La sorpresa è ancora maggiore se si considera che il rialzo è stato accompagnato da un aumento dei volumi pari a circa il 60%

Ricordiamo che analizzando lo storico a disposizione abbiamo scoperto che dopo 5 anni la probabilità di un rendimento positivo è pari al 100% con un rendimento medio annuo del 12% circa. Ovviamente questo track record non è garanzia che si possa ripetere in futuro, ma sicuramente è un ottimo punto di partenza.

Quotazioni e volumi in rialzo per un titolo solitamente poco mosso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 23 gennaio a 5,495 €, in rialzo del 2,81% rispetto alla seduta precedente.

Il rialzo del 23 gennaio ha messo subito a tacere le voci di chi pensava che il declino del titolo fosse solo all’inizio. Le medie, quindi, rimangono saldamente incrociate al rialzo. Inoltre, lo SwingTrading Indicator che aveva dato un segnale ribassista ha subito svoltato nuovamente al rialzo.

Lo scenario più probabile per le prossime sedute, quindi, rimane quello rialzista.

