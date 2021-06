Una semplice pasta è sempre il piatto che ci può salvare in caso di emergenza quando la dispensa è vuota e il tempo è poco. Preparare la pasta è per molti di noi un automatismo tale che possiamo farlo ad occhi chiusi e anche mentre ci occupiamo di altro. Ma come fare se all’ultimo momento ci accorgiamo di aver dimenticato di preparare anche un condimento? Si può sempre improvvisare: un po’ di burro o un po’ di olio potranno salvare il nostro piatto improvvisato. Però, ammettiamolo, una pasta condita con semplice burro o olio ci da poche soddisfazioni. Esiste invece una soluzione semplicissima per trasformare in due secondi una pasta semi-scondita in una vera delizia.

Se non abbiamo niente di pronto in casa basta questo ingrediente da aggiungere alla pasta per trasformare un piatto insipido in un trionfo di sapori.

Il curry è un miracoloso mix di spezie

Ma di quale ingrediente stiamo parlando? Del delizioso e onnipresente curry. Il curry è un’invenzione geniale, in quanto si tratta di un saporitissimo mix di spezie già pronto e semplicissimo da usare. Non dovremo perdere tempo a mischiare e dosare le spezie. Molti pensano che il curry sia buono soltanto nelle minestre o nelle verdure in umido, ma in realtà può tornarci utile anche per condire la pasta all’ultimo momento. Se non abbiamo niente di pronto in casa basta questo ingrediente da aggiungere alla pasta per trasformare un piatto insipido in un trionfo di sapori. Vediamo come utilizzarlo.

Mettiamolo nel burro fuso o direttamente sulla pasta

Possiamo far sciogliere un po’ di burro per condire la nostra pasta e aggiungere il curry una volta che il burro sarà completamente fuso. Ne risulterà una gradevole salsa color giallo intenso, pronta per andare a insaporire la nostra pasta. Ma se siamo veramente di fretta, possiamo anche versare il curry direttamente sulla pasta già pronta, aggiungere un filo d’olio e mescolare. Ci godremo un piatto velocissimo e semplice, ma saporito.

