Purtroppo quando perdiamo il nostro più fedele amico dobbiamo anche occuparci di una serie di pratiche burocratiche. Ecco un aiuto per ricordare cosa fare se muore il nostro cane e come dare l’estremo saluto come merita un amico fedele.

La legge vieta l’abbandono o la semplice discarica del corpo, ammesso che il proprietario abbia mai il coraggio di abbandonare così brutalmente il suo compagno. Bisogna dare una sistemazione definitiva al corpo. La legge consente sia la sepoltura che la cremazione.

Come si procede alla sepoltura

Se il padrone dispone di uno spazio adatto è possibile seppellire il proprio cane in un terreno od in un giardino di proprietà privata. Prima però bisogna procurarsi un certificato del veterinario che dichiari che l’animale non è morto per malattie infettive. Se è così non può essere seppellito nella nuda terra. Serve anche una autodichiarazione del padrone. Deve dichiarare che il cane non ha morso animali o persone a sangue caldo nei 10 giorni prima della morte.

Cosa fare se muore il nostro cane e come dare l’estremo saluto come merita un amico fedele

Munito di questi due documenti il padrone può provvedere a seppellire il cane nel proprio terreno. Deve impegnarsi a farlo ad una profondità opportuna e lontano dai confini con altre proprietà.

La cremazione del cane

Esiste anche la possibilità della cremazione per la quale esistono ditte specializzate. Si stanno ormai diffondendo in tutta Italia e si possono facilmente comparare i prezzi sui loro siti on line.

Il servizio offerto dalle ditte di cremazione

Queste società effettuano il servizio di prelievo a domicilio. Hanno a disposizione casse mortuarie di varie dimensioni per tenere conto delle varie taglie dei cani. Se il decesso dell’animale avviene all’improvviso hanno anche una piccola cella frigorifera che consente di conservare la salma finché non è disponibile il centro di cremazione.

Alla fine verrà restituita al padrone l’urna con le ceneri. Sarà possibile conservarla in casa o presso il cimitero comunale per cani. Molte città ne sono ormai provviste.