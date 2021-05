Molte volte pensiamo che comprare dei prodotti chimici ci aiuterà a tenere la casa linda e impeccabile. Però spesso non è così. Infatti è possibile avere una lavatrice splendente e profumata con questi due ingredienti a costo zero che tutti abbiamo in cucina e che garantiscono una pulizia profonda. Vediamo insieme di cosa abbiamo bisogno.

Bicarbonato di sodio e aceto

Il bicarbonato di sodio e l’aceto di vino o di mele sono degli alleati imprescindibili per mantenere la casa pulita quasi a costo zero e senza agenti chimici. Inoltre sono molto facilmente reperibili ed è probabile che ognuno di noi già li abbia nella propria cucina.

Questi due elementi sono perfetti per combattere lo sporco e per sturare i lavandini intasati. Possono però essere usati anche per la pulizia di certi elettrodomestici.

Oggi parliamo di come impiegare la loro azione pulente per disinfettare la lavatrice. Questo tipo di pulizia profonda può essere messa in atto una o due volte nell’arco di un mese.

Come procedere

Per avere una lavatrice splendente e profumata con questi due ingredienti a costo zero che tutti abbiamo in cucina e che garantiscono una pulizia profonda è necessario seguire pochi step molto semplici.

In primis bisogna prendere l’aceto e inserirlo all’interno di un vecchio spruzzino. Poi basta munirsi di un panno in microfibra e aprire lo sportello della lavatrice.

Lo si può passare su tutta la superficie esterna facendo particolare attenzione alle guarnizioni in gomma. Infatti questo posto è particolarmente adatto alla proliferazione dei batteri e pertanto va pulito con particolare attenzione.

Per pulire il cestello, invece, basterà inserire al suo interno un etto di polvere di bicarbonato e azionare la lavatrice inserendo un paio di cucchiai di aceto al posto del detersivo. A fine lavaggio questo elettrodomestico sarà come nuovo.

