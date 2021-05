Quando apriamo il frigo spesso e volentieri ci sono alcuni elementi solitari che non sappiamo come impiegare. Oggi forniamo un’idea furba e veloce e spieghiamo perché riciclare le patate avanzate non è mai stato così semplice e gustoso grazie a questa ricetta che sta spopolando su TikTok.

Dei tuberi di troppo

Spesso, quando si cucina, si tende a preparare delle grosse moli di cibo. Questo lo si fa per evitare, poi, di mettersi ai fornelli nei giorni successivi. Oppure semplicemente per non far scadere degli alimenti oramai prossimi al deperimento. Questo succede spesso con le patate.

Non di rado, infatti, quando vediamo che i tuberi cominciano a mettere i germogli ci allarmiamo e cominciamo a bollirli in grandi quantità.

Tuttavia, poi, non riusciamo a consumare tutte le patate e spesso ci ritroviamo costretti a tenere in frigo gli avanzi. Non sapendo cosa farne. L’idea più comune è sicuramente il purè, ma esistono molte altre interessanti ricette. Oggi vediamo, appunto, come riciclare le patate avanzate non è mai stato così semplice e gustoso grazie a questa ricetta che sta spopolando su TikTok.

Come preparare delle gustose crocchette

Per portare in tavola questo antipasto servono solo pochi ingredienti: l’amido di mais, lo zucchero e il sale nonché qualche rimasuglio di formaggio.

Iniziamo con il prendere le patate avanzate e schiacciamole energicamente con una forchetta. Quando la grana sarà omogenea aggiungiamo anche dell’amido di mais e un pizzico di zucchero.

Mescoliamo con le mani fino a formare una pallina di impasto. Al suo interno inseriamo un pezzettino di formaggio e ripieghiamo il tutto su sé stesso.

Quindi schiacciamo la pallina con la mano in modo da ricavare un dischetto abbastanza spesso. A questo punto lo si può friggere. Oppure semplicemente saltare in padella per qualche minuto. Ecco subito pronte da servire a tavola delle deliziose crocchette dal cuore filante.

