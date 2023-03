Se lo stress ti manda ai matti usa la potente tecnica giapponese per rilassarti: niente più ansie in 3 minuti

Lo stress ti sta facendo impazzire e non ne puoi davvero più? Se hai una vita molto frenetica rilassarti potrebbe essere difficile. Probabilmente hai bisogno di un po’ di tempo per te stesso. La tecnica giapponese per rilassarsi potrebbe essere però un modo per scacciare le ansie almeno temporaneamente. Scopri di cosa si tratta e prova ad applicarlo anche tu.

Il Sol Levante è ai nostri occhi una terra affascinante e ricca di mistero e tradizione. Anche solo sentirne parlare ci da’ immediatamente un’idea di calma e tranquillità.

Non a caso, proprio da questo luogo viene una potente tecnica di rilassamento. Sicuramente ti è capitato almeno una volta due essere surclassato da situazioni spiacevoli o dal lavoro e di avere bisogno di una via di uscita.

Potrai usare questo metodo ogni volta che senti di essere al limite e hai bisogno di ridurre lo stress nel minor tempo possibile.

Lo Jin Shin Jyutsu, ecco in cosa consiste

Molti provano a rilassarsi meditando ma c’è anche chi non riesce a raggiungere facilmente uno stato di relax così profondo. Questo metodo sarà utilissimo specialmente a queste persone.

Si chiama Jin Shin Jyutsu e per applicarlo hai bisogno solo delle tue mani nonché di una manciata di tempo, precisamente 3 minuti.

Secondo chi ha creato questa tecnica ogni dito della nostra mano è collegato ad una certa emozione negativa. Ad esempio, il pollice è collegato agli stati di ansia e l’indice alla confusione e alla paura.

Pertanto, basterebbe cingere le dita di una mano con tutte quelle dell’altra per circa 3 minuti di tempo.

Fatto questo, se vuoi un effetto maggiore devi ripetere il procedimento anche con l’altra mano. Quindi, se lo stress ti manda ai matti usa la potente tecnica giapponese per rilassarti.

Quando è utile provare a rilassarsi in questo modo

Ovviamente, non si tratta di una cura per stati di ansia costanti e di natura patologica. In quel caso, ti consigliamo di rivolgerti ad un terapista che possa aiutarti a comprendere le ragioni profonde del tuo problema.

Ma se hai bisogno di un attimo per te stesso nel mezzo di una vita frenetica, allora questa semplice tecnica di rilassamento potrebbe proprio fare al caso tuo.

