L’innovativa tecnica giapponese per piegare i panni e fargli occupare zero spazio: lo fai in 2 minuti e non stiri più

L'innovativa tecnica giapponese per piegare i panni e avere un armadio ordinatissimo in 2 minuti - proiezionidiborsa.it

Come piegare i panni e fargli occupare zero spazio? La tecnica che ti permetterà di farlo viene dall’Oriente e nello specifico dal Giappone. Nel nostro immaginario questa parte del mondo è collegata ad un’idea di ordine e di tranquillità. Per quanto sia uno stereotipo, si può dire che in parte corrisponda davvero alla realtà. Ti spieghiamo come applicare il metodo rivoluzionario che renderà i tuoi armadi ordinatissimi. Scoprilo subito.

I tuoi armadi e i cassetti sono sempre disordinati? Probabilmente non sai come piegare i panni nel modo migliore. Perdi tanto tempo a farlo eppure non ti sembra mai di ottenere il risultato migliore. Con l’innovativa tecnica giapponese per piegare i panni potrai invece risolvere questo problema in un paio di minuti. Tutto quello che ti serve è capire come applicarla.

Una volta che ci prenderai la mano piegare i panni non sarà mai più noioso. Inoltre, non solo ci metterai poco tempo a farlo, ma non dovrai neanche sprecarne altro utilizzando il ferro da stiro.

L’innovativa tecnica giapponese per piegare i panni renderà il tuo armadio ordinatissimo in 2 minuti

In cosa consiste questo metodo? La risposta è semplice. Bisogna piegare ogni panno in modo che assuma una forma cubica. Sembra strano, ma è il modo migliore per riuscire a mettere ordinatamente i panni nei cassetti e negli armadi della tua casa.

Il procedimento da seguire scrupolosamente

Prima di tutto, devi prendere il capo di abbigliamento che vuoi sistemare. Quindi, piegane un terzo di ciascun lato in modo tale che si incontrino al centro. A questo punto, il panno avrà assunto la forma di un rettangolo.

Dunque piegalo a metà nel senso della lunghezza e poi per un altro paio di volte. Infine, passa una mano sull’indumento in modo da eliminare eventuali pieghe. Come anticipato, a questo punto avrà assunto la forma di un cubo. Sarà dunque pronto per essere messo nel cassetto o nell’armadio, dove occuperà pochissimo spazio.

Puoi applicare il metodo giapponese sia con maglie e camicie che con i pantaloni, ma anche con accessori come cravatte e sciarpe. Insomma, ti tornerà utilissimo!

Un trucco bonus per avere un bucato sempre ordinato

Piegando i panni in questo modo farai sì che occupino pochissimo spazio. Quindi, otterrai un armadio ordinatissimo in tempo zero.

Per rendere ancora più efficace questa tecnica ti consigliamo di piegare i vestiti subito dopo averli lavati. In questo modo eviterai che si stropiccino e non dovrai ricorrere al ferro da stiro. Come si usa dire, otterrai due piccioni con una fava.

Lettura consigliata

I mercati azionari continuano a generare segnali rialzisti: ecco i livelli da monitorare