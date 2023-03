Odore di cipolla, aglio e pesce sulle mani: se col limone non va via immergile in queste bevande naturali, funziona!

Mentre cuciniamo gli odori degli ingredienti che utilizziamo si diffondono nell’aria ma impregnano anche le nostre mani quando vi vengono a contatto. Ciò è spiacevole quando si tratta di ingredienti dall’odore pungente e forte. Il problema principale è che si tratta di puzze persistenti.Ciò non significa però dover rinunciare a utilizzare aglio, cipolla e pesce. Infatti non solo possiamo evitare di sporcarci le mani, ma possiamo anche togliere il loro odore rapidamente.

Aglio, cipolla e pesce: il trio più temuto da quanti cucinano a causa dei loro forti odori mal tollerati. Il loro diffondersi in casa già potrebbe non essere piacevole, ma ancor meno lo è quando si fissa alle mani.

Sembriamo condannati a trasportarlo con noi, col rischio di trasmetterlo agli altri oggetti che useremo successivamente. Per non parlare dell’imbarazzo quando veniamo a contatto con persone che potrebbero percepirlo.

Urge risolvere questo problema una volta per sempre.

Come evitare di impuzzolirsi

Prima di pensare a come togliere l’odore di cipolla, aglio e pesce sulle mani scopriamo qualche dritta per usarli senza alcun contatto diretto.

La prima soluzione indubbiamente è indossare dei guanti protettivi di lattice, magari avendone un paio stipato per ognuno di questi ingredienti.

Per qualcuno però potrebbero risultare scomodi, dunque passiamo alle alternative. Partiamo col dire che purtroppo per quanto concerne il pesce non vi sono grandi opzioni oltre ai guanti. Vi è da dire che ne esistono anche alcuni appositi impermeabili e in grado di squamare.

L’altra strada praticabile per non maneggiarlo troppo è domandare al pescivendolo di fiducia di pulircelo oppure di comprarlo surgelato già sfilettato.

Per quanto riguarda l’aglio e la cipolla, teniamo presente che la buccia esterna non puzza a differenza della polpa interna e dei succhi che rilascia.

Per sbucciare l’aglio possiamo prenderlo in mano e inserire una lama tra lo spicchio e la buccia interna. Muovendola poi verso l’esterno avremo lo spicchio sbucciato.

Oppure possiamo inserirlo in un barattolo e scuoterlo, si sbuccerà da sé.

Nel caso della cipolla, sbucciamola con le mani ed evitiamo di togliere totalmente la buccia. Lasciamone una parte così da poterla afferrare da quel lato: sarà utile sia per tagliuzzarla sia per inserirla in un tritatutto. Uno strumento utile anche per non fare lacrimare gli occhi. In quest’ultimo potremo inserire anche gli spicchi d’aglio, eviteremo così che i succhi rilasciati entrino in contatto con le dita.

Addio odore di cipolla, aglio e pesce sulle mani in un battibaleno

Potremmo però ritrovarci con le mani puzzolenti perché magari non troviamo comodi i metodi esposti. Niente paura, ci libereremo dalla puzza con facilità.

Tanti a tale scopo si strofinano un limone sulle mani, ma talvolta potrebbe irritare le pelli più sensibili o non sembrarci sufficiente.

Dunque al suo posto sarà sufficiente usare del latte.

Lettura consigliata

Inseriamone un po’ in una ciotola e teniamovi ammollo per un paio di minuti le mani. Sembra incredibile, ma avrebbe un forte potere assorbente nei confronti degli odori e quindi li porterà via.

Non vogliamo sprecare il latte o non ne abbiamo? Nessun problema, vi è un metodo ancora più semplice e alla portata di tutti.

Niente intrugli, basterà semplicemente aprire il rubinetto dell’acqua e far scorrere quella fredda. Tuffiamo le mani sotto il getto senza sfregarle tra loro e l’odore andrà via come

per magia.

A differenza di quella calda che li fissa infatti l’acqua fredda ha una maggiore efficacia nell’ eliminarli.