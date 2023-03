Restare in forma anche a 58 anni: ecco il segreto di Roberto Mancini per avere un fisico da ventenne

È possibile mantenersi in forma nonostante il peso degli anni? La risposta è sì, se si conduce uno stile di vita sano e se si svolge regolarmente un po’ di attività fisica! Ma c’è uno sport che può aiutarci a raggiungere buoni risultati? Scopriamolo insieme ascoltando i consigli dell’allenatore della nazionale italiana.

L’arrivo della primavera è sempre un momento di grande entusiasmo per molti di noi. Dopo i mesi bui e freddi dell’inverno, in cui magari ci si sente poco avvezzi all’attività fisica, la primavera riporta con sé una sensazione di rinascita e la voglia di rimettersi in forma. La primavera offre, infatti, l’opportunità di fare attività fisica all’aria aperta, godendo delle belle giornate e del clima mite. Camminare, correre, andare in bicicletta, sono solo alcune delle attività che si possono fare da oggi in poi per ritrovare la linea ed essere pronti per la prova costume.

Per ottenere i risultati sperati, basterebbe iniziare con piccoli cambiamenti quotidiani, come camminare di più, bere più acqua, mangiare più frutta e verdura e così via. Col passare del tempo, possiamo poi cominciare con qualche attività un po’ più impegnativa, a livello di sforzo fisico, per accelerare tutto il processo.

In quest’ottica, possiamo tranquillamente prendere spunto dalle attività che svolgono i VIP, soprattutto quelli che riescono a mantenere un fisico invidiabile nonostante abbiano una certa età. Tra questi, troviamo il CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, che abbiamo visto ieri, come sempre in splendida forma, durante la partita Italia-Inghilterra.

Nazionale italiana deludente nell’ultimo confronto con gli inglesi

Dopo l’incredibile exploit con la vittoria dello scorso europeo, il cammino degli azzurri si sta complicando per la qualificazione ad Euro 2024.

L’Italia di Roberto Mancini, infatti, ieri sera ha subìto una sconfitta per 2-1 contro l’Inghilterra nello stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Su stessa ammissione del mister, la squadra è stata un disastro nel primo tempo, nel quale ha subito due gol. Un accenno di riscatto, però, si è visto nella ripresa, con gli azzurri che hanno tentato più volte l’assalto alla porta, ma trovando, purtroppo, un solo gol. Nel post-partita, Mancini era visibilmente amareggiato per la sconfitta dei suoi, ma comunque speranzoso per il futuro.

A prescindere dall’esito della partita, però, tutti abbiamo avuto modo di notare, per l’ennesima volta, lo stato di grazia del nostro CT che, nonostante il passare del tempo, pare non invecchiare mai. Ma qual è il suo segreto? Scopriamolo subito.

Ecco come restare in forma anche a 58 anni

L’elisir di giovinezza, che sembrerebbe avere effetti benefici per Roberto Mancini è uno sport che, negli ultimi anni, sta prendendo sempre più piede anche nel nostro Paese, ossia il padel. Come ben sappiamo, il padel è una variante del tennis che si gioca su una superficie più piccola e circondata da pareti. Il gioco si svolge in coppia e l’obiettivo è quello di far rimbalzare la palla sulla parete dell’avversario in modo che non possa essere restituita.

Si tratta di uno sport, quindi, molto coinvolgente, che oltre a far divertire offre numerosi benefici per la salute e la forma fisica. In primo luogo, è un’attività aerobica che aiuta a migliorare il sistema cardiovascolare e respiratorio, rafforza i muscoli e migliora l’equilibrio. Inoltre, potrebbe aiutare anche a ridurre lo stress e scaricare la tensione, incentivando di fatto il benessere mentale.

Roberto Mancini ha affermato più volte di aver scoperto il padel molto tempo fa, quando era ancora sconosciuto per la maggior parte delle persone. E che, da allora, non ha più smesso di giocarci, proprio per i numerosi benefici che questo sport riesce ad apportare.

Quindi, come dimostrato dall’allenatore, è possibile restare in forma anche a 58 anni. Dal momento che le giornate stanno iniziando a migliorare, chi vuole rimettersi in forma potrebbe puntare su questo sport e vedere già i primi risultati dopo un periodo di adattamento.