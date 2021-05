Arriva il week-end e molti si dilettano nella preparazione di una cena a base di pizza fatta in casa. Alcune volte le dosi abbondanti determinano un disavanzo di impasto che resta inutilizzato. Sarebbe davvero nu peccato buttare una tale prelibatezza che può tornare estremamente utile per ricette alternative u davvero gustose. Se l’impasto della pizza è avanzato si possono preparare 3 sfiziosi antipasti facili, veloci e buoni da leccarsi i baffi.

Girelle farcite fantasia

Il primo antipasto che conquisterà sicuramente anche i più piccoli suggerisce la preparazione delle girelle di pizza. Ci vogliono appena 10 minuti per prepararle e poco più di un quarto d’ora per cuocerle. Le girelle si presentano come un ottimo antipasto, ma si possono servire anche durante un aperitivo o una merenda salata. Tutto quello che si deve fare è stendere l’impasto in maniera da formare uno strato sottile. Farcire la superficie con della salsa di pomodoro, e aggiungere gli ingredienti che più si preferiscono per il ripieno. Potrebbero essere formaggi, salumi oppure delle verdure saltate in padella. Arrotolare la sfoglia e tagliarla a fette di modo da formare delle girelle. Cuocere in forno a 180° e servire l’antipasto ben caldo. Gli ospiti non sapranno resistere ad una tale delizia.

Cornetti salati al prosciutto e formaggio

Un’altra soluzione per un antipasto sfizioso e scenico richiede la preparazione dei cornetti salati. Stendere l’impasto della pizza e tagliare dei triangoli di pasta dai lati di 10-12 centimetri. Sulla base del triangolo spargere il prosciutto e il formaggio a pasta filante precedentemente tagliati a cubetti. Arrotolare la sfoglia di modo da formare un cornetto e stendere sulla superficie un leggero strato di tuorlo d’uovo per conferire un effetto dorato. Cuocere in forno per un quarto d’ora alla temperatura di 180° e servire i cornetti ben caldi e fragranti.

Involtini di asparagi e pancetta con scamorza

Se l’impasto della pizza è avanzato si possono preparare 3 sfiziosi antipasti facili, veloci e buoni da leccarsi i baffi. L’ultimo suggerimento è quello di utilizzare gli asparagi che in questa stagione sono ottimi. Per questa ricetta occorre un mazzetto di asparagi precedentemente sbollentati e raffreddati.

Stendere la pasta della pizza in maniera da ottenere una sfoglia rettangolare e tagliare tanti piccoli rettangoli di modo che ciascuno contenga un asparago. Sistemare sulla superficie dei rettangoli le fette di pancetta e la scamorza tagliata a fettine sottili. Adagiare gli asparagi e arrotolare di modo da avvolgerli. Spalmare sulla superficie degli involtini uno strato di tuorlo ed infornare in forno a 200° per 15 minuti circa. Per un tocco di classe è possibile spargere su ogni involtino dei semi di sesamo di modo da renderlo più gustoso.

Se l'impasto della pizza è avanzato si possono preparare 3 sfiziosi antipasti facili, veloci e buoni da leccarsi i baffi che gradiranno tutti gli ospiti.

