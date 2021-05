Lavare la biancheria ingombrante a casa non è né complicato né difficile. Servono solo tempo e organizzazione, dunque il momento migliore sono le serate “morte” della settimana. Così potremo igienizzarli a dovere e risparmiare denaro. Ecco come procedere per un lavaggio perfetto, con i consigli della redazione Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Pretrattare ogni tipo di macchia

Vediamo qual è il sistema infallibile per lavare copriletto e piumoni a mano e in lavatrice così da riporli igienizzati e profumati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Anche se iniziamo dal corredo dei letti singoli, inseriamo un solo piumone alla volta in lavatrice, senza infilare per forza nel cestello anche un copriletto o degli indumenti.

Pretrattiamo le macchie con uno smacchiatore idoneo o con una passata di sapone di Marsiglia senza acqua.

Le macchie di caffè vanno via sfregando con detersivo e alcol. Quelle di biro vanno via spruzzando lacca per capelli. Cerchiamo l’etichetta del piumone, verifichiamo le indicazioni di lavaggio. E quindi selezioniamo il programma più idoneo.

L’asciugatura “dolce” e naturale all’aperto, come si faceva una volta

Se i piumoni sono in cotone possiamo usare un programma a 40 gradi, ma se uno o due lati sono stampati con fantasie o presentano colori scuri, dobbiamo optare per un lavaggio a 30 gradi. Lo stesso vale se il piumone è in materiale sintetico oppure in piuma d’oca. Per lavare piumoni e coperte preferiamo sempre detersivi liquidi. Sia per il cotone che per la lana.

Aggiungiamo un ammorbidente profumato solo nelle coperte usate dalla famiglia. Quelle per gli ospiti, per sicurezza, meglio trattarle con un ammorbidente non profumato o ipoallergenico. A fine ciclo mettiamo i piumoni o i copriletto nell’asciugatrice. Oppure stendiamoli all’aria in posizione orizzontale.

Il sistema infallibile per lavare copriletto e piumoni a mano e in lavatrice così da riporli igienizzati e profumati

Se dobbiamo lavare i piumoni a mano, l’ideale è farlo nella vasca da bagno con l’aiuto di una persona. Ma ci si può arrangiare anche in una doccia, utilizzando una bacinella molto grande. E anche una gruccia di legno da appendere sopra al miscelatore, se si è da soli. Anche in questo caso è sempre preferibile un detergente liquido per il cotone o la lana.

Immergiamo il piumone nell’acqua, muoviamolo leggermente, premendo con le mani.

Poi lasciamolo in ammollo almeno quindici minuti e ripetiamo l’operazione.

Ora iniziamo il risciacquo: eliminiamo l’acqua saponata, strizziamo il piumone con energia piegandolo a forma di bandiera e poi arrotolandolo come se fosse una corda. Ma senza forzare.

Bisogna eliminare quanto più detergente possibile.

Ripetiamo l’operazione finché l’acqua che fuoriesce non risulta perfettamente trasparente.

Appendiamo oppure appoggiamo il piumone bagnato sopra una sedia di plastica nella vasca o sul piatto doccia, per farlo sgocciolare. Stendiamolo all’aria aperta in posizione orizzontale.