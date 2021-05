Gli asparagi sono molto diffusi in questo periodo dell’anno e accompagnano spesso pranzi e cene in famiglia o con gli amici. Questi particolari germogli di una pianta erbacea, si distinguono per un sapore davvero unico e particolare. Non è solo il loro sapore a colpire. Gli asparagi infatti vantano numerose proprietà depurative ed effetti diuretici che aiutano l’organismo.

Chi ama gustarli al meglio, sa che in fase di preparazione è preferibile accompagnarli con una salsa o una crema adatta. In questo modo l’effetto scenico del piatto è da grande ristorante ed il gusto della pietanza irresistibile. Vediamo allora quali alternative semplici e rapide è possibile sfruttare per la preparazione delle salse.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Salsa olandese per un sapore deciso e intenso

Per condire gli asparagi lessi, in padella o al forno ed esaltare il loro delizioso sapore bastano 3 salse facili e veloci da preparare. La prima salsa è sicuramente una delle più tradizionali e conosciute, ossia la salsa olandese. Malgrado il suo nome, questa salsa è di origini francesi e ricorda la più comune maionese, pur conservando un sapore più delicato. Questa salsa si adatta molto bene agli asparagi lessi.

Per realizzarla servono: 80 grammi di burro chiarificato; 2 tuorli di uovo; il succo di un limone; sale e pepe. In un pentolino a bagnomaria a fuoco medio inserire i tuorli iniziando a mescolare. Aggiungere il succo del limone con il sale e il pepe. A questo punto, mentre si continua a mescolare, aggiungere gradualmente il burro fuso e continuare a cuocere fino a quando la salsa non sarà cremosa. A termine cottura, far raffreddare e cospargere sugli asparagi lessi.

Per condire gli asparagi lessi, in padella o al forno ed esaltare il loro delizioso sapore bastano 3 salse facili e veloci da preparare. Come fare se si vuole un piatto più leggero?

Come preparare una salsa per asparagi senza uova e senza burro più leggera e in versione vegana

Chi non ama sapore delle uova o del burro, può scegliere una alternativa più light a base di latte di soia. Per la realizzazione della salsa occorre: 200 ml di olio dal sapore delicato; 130 ml di latte di soia senza zucchero; 1 cucchiaino di aceto o di succo di limone; 1 pizzico di curcuma (per conferire il colore giallo alla salsa) e un pizzico di sale.

Prendere il frullatore ad immersione e versare nel contenitore apposito il latte di soia con il sale, l’aceto e la curcuma. Iniziare a frullare e aggiungere a filo l’olio continuando a frullare fino a quando la salsa non diventerà cremosa. A questo punto, è possibile versarla direttamente sugli asparagi oppure, conservarla in frigo per farla addensare ulteriormente.

Una salsa alternativa e molto veloce da preparare

Per condire gli asparagi lessi, in padella o al forno ed esaltare il loro delizioso sapore bastano 3 salse facili e veloci da preparare. L’ultima dell’elenco è la salsa bolzanina che viene dalle tradizioni montane del Trentino. Per prepararla occorre: 3 uova sode; 120 ml di olio di semi; 1 cucchiaio di aceto bianco; 1 cucchiaio di senape; qualche filo di erba cipollina. Tritare le uova sode, e amalgamarle con l’aceto, la senape e l’olio. Aggiungere l’erba cipollina finemente tritata e mescolare il tutto per bene.

Approfondimento

Per fare un figurone con 3 semplicissimi antipasti veloci bastano 3 ingredienti che tutti hanno in casa