Le uova sono un alimento altamente proteico e infatti, esse sono spesso utilizzate come sostitute della carne. Le uova possono essere preparate in svariati modi: alla coque, al paletto e sode sono le sue preparazioni più comuni. Proprio per quest’ultima preparazione, ci sono delle regole da seguire per evitare che qualcosa possa andare storto. Infatti, sebbene sia così semplice prepararle, possiamo commettere degli errori che comprometteranno la buona riuscita della cottura. Se le uova si rompono in cottura non dobbiamo più commettere questo banale errore: scopriamolo insieme.

L’errore

A chi non è mai successo di mettere a cuocere l’uovo nel pentolino e di ritrovarlo una volta cotto con il guscio rotto? Purtroppo, se il guscio dell’uovo si rompe, potrebbero fuoriuscirne l’albume ed il tuorlo e riempirsi d’acqua. Questo compromette la buona riuscita della cottura dell’uovo. Proprio per questo motivo, dobbiamo cercare di evitare che ciò accada. Infatti, se le uova si rompono in cottura non dobbiamo più commettere questo banale errore: usare uova fredde da frigo. Se per preparare le uova sode utilizziamo uova appena estratte dal frigorifero, questo creerà uno shock termico tale per cui il guscio delle uova si romperà. Infatti, la temperatura dell’uovo messo in frigo e dell’acqua in cui andremo ad immergerlo sarà ben diversa.

Come procedere

Dopo aver capito quale errore abbiamo sempre commesso, spieghiamo in che modo cuocere le uova sode in modo da avere uova perfette a fine cottura. Prima di mettere l’uovo a cuocere, esso dovrà essere estratto dal frigorifero almeno un paio d’ore prima. A questo punto l’uovo raggiungerà la temperatura ambiente. In un pentolino mettiamo dell’acqua anch’essa a temperatura ambiente o soltanto leggermente fresca. Immergiamo il nostro uovo nell’acqua ed accendiamo la fiamma. In questo modo, l’acqua e l’uovo avranno modo di raggiungere la temperatura giusta poco alla volta senza subire shock termici. Una volta raggiunta la temperatura d’ebollizione, facciamo cuocere l’uovo per 8 minuti e alla fine avremo il nostro uovo sodo e perfettamente intero.

Consiglio pratico

Se non abbiamo il tempo di far arrivare l’uovo a temperatura ambiente prima di farlo cuocere e renderlo sodo, possiamo aiutarci con l’aceto. Infatti, aggiungere un cucchiaino d’aceto all’acqua prima di immergere l’uovo servirà a far coagulare più velocemente le sue proteine. In questo modo le spaccature sul guscio saranno limitate e l’uovo non uscirà dal guscio.

Approfondimento

