“Il passato è un uovo rotto, il futuro è un uovo da covare”, così scrisse il poeta francese Paul Eluard. Ci sembra un ottimo spunto di riflessione sul senso della vita, ma non vogliamo fare filosofia. Ci avvaliamo dell’uso di questa massima per introdurre un ingrediente versatile come pochi altri in cucina: l’uovo. Segnatamente, vogliamo esaminare ben 16 ottimi metodi per preparare un uovo. Chi volesse, poi, può approfondire altre ricette, iscrivendosi al canale YouTube di ProiezioidiBorsa. Vediamo le nostre tecniche.

Un ingrediente, tante ricette

Al tegamino. È il più noto e più semplice di tutti. È sufficiente aprire un uovo in una padella riscaldata e ottenere il risultato desiderato in appena 2 minuti. Sodo. Dopo appena 10 minuti in acqua bollente l’uovo sarà pronto. Alla Benedict. Questa ricetta amatissima dagli americani a colazione è nota soprattutto per essere accompagnata dalla salsa olandese. Omelette baveuse alla francese. Per preparare questo piatto bisogna avere un’ottima manualità con l’uso della padella per farle prendere la tipica forma che ricorda quella di un rotolo. Alla fiorentina. Ricetta deliziosa che si ricava adagiando l’uovo in una terrina sopra gli spinaci con il burro fuso. Huevos rancheros. Uova fritte della tradizione messicana servite con tortillas e formaggio.

Tante altre ricette

Cestini di uova e bacon. All’interno di un cestino di parmigiano si adagia l’uovo sopra una fettina di pancetta croccante fritta. Chi preferisce può spolverare un po’ di parmigiano sopra l’uovo.

Uovo tonnato. Ottimo per l’antipasto e ideale anche per l’aperitivo, si realizza riempiendo l’uovo sodo con una salsa di tonno e maionese.

Uovo alla monachina. Ricoperto da uovo e pangrattato è buonissimo da mangiare caldo appena fritto.

Uovo alla greca. Questa ricetta sfrutta tutti gli elementi cardine della tradizione ellenica, cioè feta, peperoni, acciughe e olive. Consigliatissimo.

Whisky sour. Non solo in cucina, l’uovo può fare da base ad un ottimo cocktail come questo per sostituire il la solita birretta all’aperitivo.

Tiramisù. Il dolce italiano per eccellenza che tutto il mondo ci invidia.

Semifreddo. Con l’uovo si possono preparare semifreddi dai mille gusti. Qui ne proponiamo uno in particolare: la ricetta per un semifreddo all’amaretto perfetto.

Bombardino. Una bomba calda preparata con il liquore alle uova. Da gustare in montagna con dei soffici ciuffi di panna freschissima.

Uova strapazzate dolci. Dessert alternativo e sostanzioso preparato con banane, noci, olio di cocco, uva passa e agave. Ideale per le colazioni invernali.

Uovo crudo. Questo è per i più temerari e i più vissuti. Per la cronaca, non ha bisogno di alcuna preparazione: si pratica un piccolo foro sull’uovo e se ne beve il contenuto. Ecco 16 ottimi metodi per preparare un uovo.