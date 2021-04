La pandemia ha portato con sé molto più della minaccia fisica che abbiamo imparato purtroppo a conoscere. A più di un anno dall’inizio di una serie infinita di lockdown, in molti si sono interrogati sugli effetti psicologici della costante limitazione di movimento e di socializzazione. Molti hanno tentato di sfogarsi con qualche hobby, ma spesso questo non basta.

Non è un caso che molti abbiano deciso di appoggiarsi all’aiuto di uno psicoterapeuta per affrontare il lato più oscuro di questa pandemia. Grazie a questo nuovo incredibile metodo la psicoterapia diventa ancora più efficace e capace di rispondere alle crisi del nostro tempo.

Non importa che il problema sia il rapporto con i figli o i genitori, le difficoltà del lavoro, la gestione di spazi ristretti, la convivenza o magari la solitudine. Discutere è sempre un passo avanti rispetto al silenzio, e non c’è niente di male a voler chiedere il parere di uno specialista.

Gli psicoterapeuti stanno tentando, per rispondere a questa necessità, una nuova via. Si tratta di unire i benefici delle cure tradizionali a quelli del passare, per quanto possibile, del tempo all’aria aperta. Con l’avvicinarsi di nuove aperture sono sempre di più i pazienti (ma anche e soprattutto i medici) disposti a tentare questo nuovo approccio.

In questo modo è possibile mantenere buoni standard di sicurezza, evitando spazi chiusi e avendo la garanzia di aria corrente e buone distanze. Inoltre il contatto con la natura e con il verde stimola in molti pazienti un recupero più veloce ed efficace.

Passeggiare nel verde in particolare riduce lo stress e rende più facile e leggero il confronto diretto con il terapeuta, soprattutto nelle persone più ansiose o timide. Senza contare il rilascio di sostanze positive nel nostro cervello come la serotonina ogni volta che facciamo un po’ di sana attività fisica.