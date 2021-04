L’Italia è davvero un Paese meraviglioso. E non solo per la sua cultura, il suo cibo o la sua storia. Ma anche per i paesaggi che offre. La nostra terra, infatti, ci delizia ogni volta con degli scorci di paradiso di cui quasi nessuno conosce l’esistenza. E noi oggi vogliamo presentarne uno in particolare. Si tratta di Pietragalla e si trova in Basilicata. E se vogliamo trovare la pace e vivere l’emozione di una favola visitiamo questo luogo che potrebbe essere vicino a noi. Vediamo cosa offre questo adorabile posto.

Conosciamo meglio Pietragalla

Pietragalla, in provincia di Potenza, prende il suo nome da due elementi essenziali. La pietra, dato che il Paese è fondato proprio su di essa. E poi abbiamo Galla, parola che deriva dal greco che significa “bianca”, o dal latino, con significato di “fortificata”. Il centro storico di questo Paese è davvero meraviglioso. E, ora che ci si potrà ricominciare a spostare tra le varie regioni, poco a poco, forse potremo avere la fortuna di visitarlo presto. Il Paese, tipicamente feudale, è arricchito dal Palazzo Ducale, castello meraviglioso che ci farà sicuramente innamorare.

Ma ecco cosa la rende così speciale

Pietragalla, però, ha una particolarità che rende il suo paesaggio davvero eccezionale. Stiamo parlando dei palmenti. Si tratta, in poche parole, di un complesso di case simili a grotte, costruite poco dopo l’inizio del XIX secolo. Quest’architettura rurale dona un aspetto totalmente fiabesco al paesaggio. Infatti, queste case sono ricoperte dal verde della vegetazione. E rappresentano il simbolo dell’antica vita contadina. Uno spettacolo davvero da non perdere, che ci regalerà la possibilità di entrare in un mondo nuovo e di rilassarci. Perciò, se vogliamo trovare la pace e vivere l’emozione di una favola visitiamo questo luogo che potrebbe essere vicino a noi.

