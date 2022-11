Se le unghie sono gialle per il fumo, ecco 1 trucco per sbiancarle in modo naturale e come rinforzarle

Delle mani ben curate sono un ottimo biglietto da visita. Nessuno vorrebbe avere delle unghie sporche o poco curate quando si presenta ad un’altra persona. Capita a volte di notare che queste abbiano assunto uno spiacevole colorito giallognolo. Le cause di ciò possono essere le più disparate.

Perché diventano gialle?

Se si fuma molto spesso allora potrebbe essere colpa delle sigarette. A volte le unghie assumono questa tonalità dopo aver tolto lo smalto. In altri casi però ciò può essere sintomo di carenze nutrizionali oppure di diabete o disturbi al fegato e alla cistifellea.

In alcuni casi potrebbe pertanto essere importante richiedere una visita medica. In questo modo sarà possibile escludere la presenza di malattie. Se le unghie sono gialle per il fumo oppure dopo avere usato un solvente è invece possibile limitarsi a risolvere l’inestetismo nel modo che stiamo per suggerire.

Se le unghie sono gialle per il fumo o dopo aver messo lo smalto, ecco come sbiancarle

Un utile rimedio per sbiancare le unghie è il succo di limone. Basta versarlo in una ciotola e immergere la mano al suo interno per circa 5 minuti di tempo. In seguito risciacquarle con dell’acqua tiepida.

Se si vuole perdere meno tempo si consiglia invece di tagliare un limone a metà e di strofinarlo sulle unghie ingiallite. Anche in questo caso bisogna poi risciacquare con dell’acqua tiepida. Ecco che in un battito di ciglia le unghie torneranno bianche come prima.

Come rinforzare le unghie deboli usando l’olio di oliva

Per la cura delle unghie e delle mani è possibile ricorrere a molti altri rimedi casalinghi. In pochi sanno che del semplice olio di oliva è utilissimo per rinforzare le unghie deboli di mani e piedi.

Dopo averle immerse in una bacinella di acqua calda bisogna massaggiarle usando qualche goccia di questo prodotto. Continuare fino al completo assorbimento del prodotto. Ripetendo settimanalmente questo trattamento le unghie si rinforzeranno.

L’olio di oliva ha molti altri utilizzi nella cosmesi. Si tratta di un prodotto ottimo per struccarsi e per idratare la pelle del viso. L’importante è che quest’ultima non sia grassa, altrimenti si rischia la formazione di imperfezioni.

Un impacco per averle più forti dopo aver fatto il semipermanente

A volte lo smalto semipermanente potrebbe sfaldare le unghie. Un possibile rimedio è sottoporsi ad un trattamento a base di cheratina per rinforzarle. Se le unghie sono fortemente danneggiate è ovviamente necessario rivolgersi ad un medico. Se il danno è lieve si può però provare a rinforzarle con un trattamento casalingo con olio di cocco, di jojoba e di mandorle. Bisogna tenerlo sulle unghie per un’intera notte indossando dei guanti in lattice. Al risveglio, queste appariranno belle e forti come non mai.