Come eliminare dal viso stanchezza e stress donando luminosità con alcuni rimedi e il trucco

Ogni mattina quando ci si alza viene spontaneo guardarsi allo specchio. Spesso abbiamo i capelli arruffati e un colorito spento. Può accadere di vedere riflesso sullo specchio un viso un po’ grigio, senza tono, con occhiaie e occhi rossi.

Tra le cause ci potrebbero essere le poche ore di sonno, una serata fuori, un eccesso a tavola e qualche bicchiere in più bevuto in compagnia. Oltre a una probabile alimentazione sregolata potrebbe influire anche la poca esposizione al sole.

Un’azione importante è senza dubbio detergere il viso, ricordandoci che bisogna anche struccarsi la sera prima di andare a dormire. Il colorito spento potrebbe derivare da un ricambio cellulare lento, ma anche da pori ostruiti. Facilitiamo la rimozione di cellule morte, impurità, smog con uno scrub. Basterà farlo una volta a settimana. Oltre ai prodotti pronti in commercio, potremmo utilizzare del semplice olio di mandorle mescolato a dello zucchero.

Come eliminare dal viso stanchezza e stress donando luminosità grazie a pochi accorgimenti

Sempre una volta a settimana, sul viso pulito, potremmo applicare una maschera per ridare tono, elasticità e luminosità alla pelle. Mescoliamo un cucchiaio di miele con del succo di limone e un cucchiaino di fondo di caffè. Applichiamo sul viso e laviamolo dopo 10 minuti. Potremmo sostituire il miele con dell’olio extravergine d’oliva.

Per quanto riguarda l’alimentazione, è importante idratarsi bevendo almeno 1,5 litri di acqua al giorno, anche sotto forma di tè e tisane, da non zuccherare molto. Ricordiamoci anche di mangiare frutta e verdura, ricchi di vitamine e antiossidanti, non trascurando anche gli omega 3 di pesce e frutta secca.

Tornando al viso, di giorno applichiamo creme con vitamina C ad azione protettiva e contro i radicali liberi. Dovremmo usare una protezione solare con SPF 50 anche in inverno.

Un massaggio per aiutare la circolazione

La sera potremmo dedicarci a un bel massaggio per aiutare il microcircolo e l’ossigenazione dei tessuti. Se abbiamo tempo, facciamolo anche al mattino.

Prendendo con i polpastrelli un po’ di siero o la crema, massaggiamo prima il collo con movimenti verso l’alto. Continuiamo con il viso.

Afferriamo con indice e pollice l’osso sotto al mento e spostiamoci con una leggera pressione verso l’esterno. Procediamo massaggiando verso l’alto e verso l’orecchio le guance. Picchiettiamo poi la zona sotto l’occhio con i polpastrelli. Infine, afferiamo tra due dita le sopracciglia e spostiamoci verso le tempie.

Il colorito da grigio diventerà roseo e in questo modo la nostra crema verrà assorbita meglio.

Un make up semplice e veloce

Vediamo adesso come eliminare dal viso stanchezza e stress donando luminosità con il trucco. Dopo la base in crema potremmo usare un fondotinta o una BB cream. In questo modo uniformeremo l’incarnato nascondendo eventuali imperfezioni.

Se possibile, scegliamo un prodotto con protezione solare.

Per apparire con un viso più fresco usiamo anche l’illuminante, soprattutto nella zona superiore delle guance. Applichiamolo anche poco sotto l’arcata sopraccigliare, sul mento e al centro della fronte. Sfumiamolo con attenzione.

Se è il caso, mettiamo anche un correttore sulle occhiaie. Il colore arancio andrà bene se sono blu. Per uno sguardo luminoso, usiamo ombretti chiari, blush pesca o rosato e un lipgloss sulle labbra.