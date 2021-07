Pancia gonfia con senso di pesantezza e una pancetta antiestetica che ci accompagna ma che vorremmo eliminare volentieri. Se la pancia è sempre gonfia attenzione alla causa semplice che possiamo eliminare velocemente seguendo una dieta disintossicante. Ma soprattutto eliminando o limitando degli alimenti gustosi ma principali cause del gonfiore. Vediamo assieme alla nostra Redazione come risolvere il problema ricordando che diete mirate vanno concordate con gli specialisti.

Ha un nome il principale protagonista del nostro gonfiore di pancia: lievito. La nostra cucina non riesce a fare a meno dei cibi lievitati eppure è proprio un suo uso eccessivo che può causare la pancetta. E non ci riferiamo solo al pane e alla pizza ma anche ai biscotti della colazione o alla brioche del bar. Tutti alimenti così gustosi a cui facciamo fatica a rinunciare.

Il motivo del gonfiore coi cibi lievitati

C’è una spiegazione scientifica al fatto che i cibi lievitati creano gonfiore ed è semplice. Il metabolismo e il processo digestivo faticano a smaltirli e aumentano così i liquidi in eccesso che arrestano i processi intestini. Questa stagnazione dei liquidi nell’intestino provoca proprio gonfiori e difficoltà di smaltimento delle tossine. Ed ecco che la pancetta non ci abbandona mai.

Colpa del lievito

Il lievito è una sostanza che ci fornisce sostanze benefiche, tra cui acido folico, vitamine e sali minerali ma ne produce altre meno utili. E parliamo delle purine, ovvero delle sostanze piene di azoto che facilitano la formazione di tossine e rallentano il metabolismo dandoci anche senso di stanchezza.

Gli utilizzi alternativi

Possiamo anche decidere di fare un periodo di rinuncia ai cibi lievitati senza abbandonarli per sempre. E in questa fase possiamo ricorrere ai prodotti con riso, farro e quinoa. Possiamo preparare il pane in casa usando il bicarbonato al posto del lievito e un prodotto poco conosciuto ma efficace come il cremor tartaro. Come non farci mancare la sensazione di avere il pane ma senza gonfiarci la pancia.

