Dopo il tracollo di tre settimane fa e la mancata reazione in quella successiva, l’oro si da’ un’altra chance per ripartire al rialzo. Le quotazioni, infatti, si sono nuovamente appoggiate al supporto in area 1.752,1 dollari. Fino a quando questo livello resisterà alle pressioni dei ribassisti rimarrà sempre molto vicino il livello in area 1.808,2 dollari oltre il quale si potrebbe ripartire nuovamente al rialzo.

Qualora, invece, il ribasso dovesse continuare gli obiettivi sono quelli mostrati in figura.

Nulla, quindi, è cambiato rispetto a quanto scrivevamo settimana scorsa. Possiamo solo dire che la forza del dollaro potrebbe aver contribuito alla debolezza delle quotazioni del metallo prezioso.

Vista la chiusura del mese di giugno, poi, andiamo a dare un’occhiata un po’ più da vicino alla proiezione di lungo periodo. Dopo l’eccezionale mese di maggio tutto al rialzo, quello di giugno è stato tutto al ribasso. A meno, quindi, di un pronto recupero di area 1.880 dollari in chiusura mensile, le quotazioni sono destinate a continuare la loro discesa verso l’obiettivo ribassista successivo in area 1.654 dollari.

L’oro si da’ un’altra chance per ripartire al rialzo: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 2 luglio in rialzo dello 0,61% rispetto alla seduta precedente a quota 1.787,7 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo dello 0,56%.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile