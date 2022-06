Se la lavatrice puzza di umidità e muffa è perché non abbiamo mai pulito questa parte nascosta, ma ecco come fare

Una casa richiede ogni giorno qualche lavoro di manutenzione o pulizia. Siamo sempre alle prese con la cucina da lavare, il bucato da fare e le piante da innaffiare. Sono attività quotidiane che siamo abituati a sbrigare con cura tra le altre centinaia di impegni familiari e lavorativi. Nonostante ciò, cerchiamo sempre il modo per diminuire il tempo trascorso a pulire e sanificare il bagno.

Il problema subentra quando all’ordinario si sommano le attività straordinarie. In questo articolo ci soffermeremo su uno dei problemi più comuni che si possono manifestare con la lavatrice. Dopo molti lavaggi, capita che questo elettrodomestico emani un odore sgradevole e che il bucato non sia più perfetto come prima.

Ciò può succedere per svariate ragioni, ma la principale riguarda la manutenzione del cestello della macchina. Infatti, se la lavatrice puzza di umidità e muffa forse abbiamo dimenticato di pulire un pezzo importantissimo della macchina. Scopriremo che all’interno del cestello esiste una sezione molto difficile da pulire, ma dove si accumula tutto lo sporco che non viene scaricato.

Oltre a vedere insieme di quale pezzo stiamo parlando, mostreremo un rimedio economico e naturale per far tornare a splendere il bucato. Dopo aver fatto questo semplice passaggio probabilmente la lavatrice smetterà di emanare cattivo odore.

Come dire addio a muffa e sporco

La lavatrice per una famiglia è un elettrodomestico davvero fondamentale. Immaginare di dover lavare a mano ogni capo di tutti i membri della famiglia può spaventare. Chi ha una lavatrice ne fa un uso frequente e per questa ragione almeno una volta al mese deve pulirla a dovere.

Calcare, residui di detersivo, capelli etc. si accumulano nel filtro, ma anche in una sezione cui pochi fanno attenzione, la guarnizione. Si tratta della sezione interna in gomma che divide il cestello dall’entrata della lavatrice. Questa serve a creare una sorta di sottovuoto che non permette all’acqua di uscire durante il lavaggio.

Ripiegandosi su se stessa, questa guaina può intrappolare una parte dello sporco e per questo va lavata con frequenza. Per farlo non servono elaborati prodotti. Infatti, con del semplice aceto bianco, bicarbonato e succo di limone riusciremo a eliminare calcare e cattivo odore.

Se la lavatrice puzza di umidità e muffa è perché non abbiamo mai pulito questa parte nascosta, ma ecco come fare

Muniamoci di carta assorbente e degli ingredienti precedentemente elencati. Adesso bagniamo un foglio di carta con dell’aceto bianco e passiamolo all’interno della guarnizione. Questo passaggio andrà fatto con attenzione in modo da rimuovere ogni forma di sporco nascosto. A questo punto facciamo la stessa cosa utilizzando succo di limone e una piccola porzione di bicarbonato.

Insieme aiuteranno a sciogliere definitivamente anche le incrostazioni più difficili da togliere. Alla fine dell’operazione, effettuiamo un lavaggio ad alta temperatura a cestello vuoto.

Lettura consigliata

Nessuno ci pensa mai ma questa è la causa del cattivo odore della lavatrice