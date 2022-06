Non c’è niente di più irritante quando svolgiamo le faccende di casa che scoprire che durante il bucato è sparito un altro calzino. Le lavatrici in particolare sono famose divoratrici di calzini, e in tutte le case ci sono almeno 3 o 4 calzini spaiati nei cassetti che attendono invano la ricomparsa dei loro compagni. Ma anche se abbiamo perso le speranze di ritrovare l’altro calzino, non per questo dobbiamo buttare via quelli che sono rimasti soli. I calzini spaiati hanno infatti moltissimi usi alternativi assolutamente geniali che ci tornano davvero utili in casa. Vediamone alcuni.

Mettiamoli sulla scopa per lavare i pavimenti senza fatica

Il primo uso dei calzini spaiati è quello di utilizzarli per lavare i pavimenti senza fatica. Se infatti infiliamo due calzini spaiati alle estremità della spazzola della scopa, la trasformeremo in un acchiappapolvere molto più efficace. Immergendo i calzini in un secchio con del detersivo, poi, potremo tranquillamente lavare i pavimenti nella massima comodità.

Calzini spaiati usati come giocattolo per cani

I cani, si sa, hanno una vera passione per i calzini. Molti addirittura li rubano ai propri padroni, e per una ragione ben precisa. Renderemo quindi felicissimo il nostro Fido se trasformeremo un calzino in un giocattolo personalizzato tutto per lui. Riempiamo il calzino di stracci, ovatta o altra imbottitura e mettiamoci subito a giocare.

Non buttiamo via i calzini spaiati perché hanno questi cinque usi alternativi semplici e geniali

Un altro uso alternativo dei calzini è di trasformarli in utilissimi paraspifferi per l’inverno. Basta eliminare la punta e cucire insieme diversi calzini per ottenere un “salsicciotto” da riempire con ovatta o stracci che all’arrivo della brutta stagione diventerà un utilissimo e colorato paraspifferi.

Organizzatore per chiodi e viti

Non buttiamo via i calzini spaiati perché sono utilissimi come sacchetti di emergenza per tenere separati viti, perni, bulloni, chiodi e tutti quei piccoli oggetti che ciascuno di noi conserva in un cassetto e che inevitabilmente creano disordine. Un robusto calzino li terrà al loro posto.

Fodera anticondensa per bevande fredde o calde

Basta bicchieri freddi che creano condensa d’estate, e basta mani ustionate dalle tazze bollenti d’inverno. I calzini possono diventare delle comode e simpaticissime fodere per tazze e bicchieri. Soprattutto se si tratta di calzini colorati o con stampe particolari, faranno un figurone. Tagliamo completamente l’estremità chiusa dei calzini e, se lo desideriamo, cuciamo un bordino, per trasformare i calzini spaiati in splendidi “maglioncini” per le nostre tazze e i nostri bicchieri.

