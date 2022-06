Ci sono alcuni oggetti vintage che molti di noi custodiscono gelosamente. Infatti, diversi elementi che appartengono agli anni passati hanno un valore affettivo che, per molti di noi, è davvero inestimabile. In questo caso, quindi, non sono poche le persone che conservano tutto con molta cura e con estrema attenzione. Libri, cartoline e radio di almeno 50 anni fa vanno trattati con grande delicatezza, se vogliamo che si conservino il più a lungo possibile.

Ciò che molti non sanno, però, è che il valore di questi oggetti non è in alcun modo solo affettivo. Infatti, ci sarebbe la possibilità di trasformare ognuno di questi elementi in un piccolo bottino di cui sarebbe difficile fare a meno.

La nostra casa potrebbe contenere diversi oggetti che, venendo dal passato, oggi varrebbero una piccola fortuna per tanti collezionisti

Come appena sottolineato, quindi, sono diversi gli oggetti del passato che possono far gola a una serie molto ampia di collezionisti. Per esempio, potremmo pensare ai libri. Per quanto spesso li diamo per scontati e crediamo in un valore quasi inutile di questi elementi, in realtà potremmo scoprire che valgono una piccola fortuna. Ma non solo. Basterà farsi un giro tra le richieste dei collezionisti riguardo a oggetti come videogames, computer, mp3, cartoline per renderci conto di quanto sia semplice trovare degli elementi che possano aiutarci. E, in questo caso, ne abbiamo uno in particolare che potrebbe davvero tornarci utile.

Amatissimo e molto comune negli anni Ottanta questo oggetto che ci piaceva tanto oggi vale un piccolo tesoro

L’oggetto di cui parliamo oggi appartiene ai fantastici e formidabili anni Ottanta. E, in questo caso, si parla in particolare di un orologio che, in modo incredibile, al tempo, fungeva anche da calcolatrice. Parliamo dell’orologio/calcolatrice della Casio, famosissimo fino a pochi anni fa e davvero diffuso. Il primo modello, in particolar modo, sembra essere considerato un vero tesoro dai collezionisti, che pagherebbero cifre abbastanza alte pur di averlo sui propri scaffali.

In questo caso, pare che l’elemento in questione potrebbe valere addirittura 1.000 euro. E questa cifra, tramite aste e trattative, avrebbe anche la possibilità di aumentare.

Dunque, amatissimo e molto comune negli anni Ottanta, questo orologio/calcolatrice potrebbe fruttarci un bel po’ di denaro. Quello che dovremo fare, quindi, è cercare nei nostri scaffali e negli scatoloni. E, soprattutto, vedere se possediamo il primo modello della Casio, così da poterlo proporre ai collezionisti, che si mostreranno maggiormente interessati.

Lettura consigliata

Se lo abbiamo in casa possiamo considerarci fortunatissimi perché questo oggetto vale come un vero tesoro