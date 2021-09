Non è bello scoprire che il bucato appena lavato produce un cattivo odore. Solitamente i panni risultano anche eccessivamente bagnati e umidi. Solitamente è in questo modo che si scopre che la nostra lavatrice non sta funzionando come dovrebbe. E le cause principali solitamente sono due. Il primo, e più comune, è la cattiva manutenzione e pulizia della macchina. Un filtro ostruito e mai pulito genera puzza e umidità in eccesso.

Inoltre, a lungo andare può provocare il blocco della lavatrice. Infatti, l’acqua che non scarica correttamente blocca anche la centrifuga e quindi la corretta asciugatura dei panni. Per il filtro, però, ci sono due possibilità. Il filtro della lavatrice può essere autopulente o tradizionale. Quest’ultimo deve essere pulito periodicamente e controllato almeno una volta al mese.

Pulizia del filtro

Comunemente il filtro è posto in basso, sul lato destro della macchina. Si vedrà uno sportellino rotondo e basterà esercitare una leggera pressione per aprirlo. Si procede svuotandolo e immergendolo in una soluzione di aceto e bicarbonato per sciogliere i residui. Stiamo attenti perché dal filtro potrebbe uscire dell’acqua residua.

Per una pulizia generale, invece, si può fare effettuando un lavaggio a vuoto a più di 60°C. Come detersivi si possono utilizzare l’aceto e bicarbonato, o un decalcificante. Ma c’è un’altra ragione che può causare malfunzionamenti nella lavatrice e quindi un bucato maleodorante. Purtroppo nessuno ci pensa mai ma questa è la causa del cattivo odore della lavatrice. Ci si riferisce al tubo di scarico. Anche quest’ultimo necessita di una pulizia ogni tanto per sconfessare otturazioni.

Anche il tubo di scarico è soggetto a blocchi e ingorghi. Ecco perché deve essere mantenuto pulito. Per farlo bisogna capire dove si trova e cercare di staccarlo delicatamente da entrambi i lati. Dopo, versiamo all’interno dell’acqua bollente e un disgorgante (può essere anche l’aceto). Potrebbe essere utile inserire uno scovolino lungo, di quelli per lavare le bottiglie di vetro. In caso di resistenza a entrare nel tubo, significa che c’è dello sporco intasato. Ruotiamo lo scovolino e eliminiamo i residui di calcare o di detersivo.

Periodicamente, per evitare che lo scarico s’intasi, è bene effettuare un lavaggio a vuoto ad alte temperature. È conveniente utilizzare prodotti naturali sgrassanti come bicarbonato e limone. Se non dovessero funzionare, sostituiamoli con la candeggina o altri prodotti sciogli calcare.

