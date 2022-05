Un bel fritto asciutto e perfettamente dorato è un piacere alla vista e al palato. Può trattarsi di patate fritte, crocchette, supplì di riso, frittura di pesce o polpette. In tutti questi casi, questo metodo di cottura riesce a rendere più deliziosa la preparazione e a conquistare anche il palato dei più piccini.

Le polpette, poi, sono un piatto della tradizione tramandato dalle nonne e ancora oggi super apprezzato. Tuttavia, invece che preparare le solite polpette tradizionali di carne, possiamo sperimentarne una versione totalmente nuova. Basterà aggiungere un ingrediente inaspettato per renderne impeccabile la consistenza.

Gli ingredienti per preparare questa ricetta

100 grammi di miglio decorticato;

15 o 20 olive taggiasche prive di nocciolo;

una zucchina;

un uovo medio;

basilico fresco quanto basta;

pangrattato quanto basta;

olio d’oliva quanto basta;

sale a piacere;

olio di arachidi per friggere.

Ne bastano 100 grammi nelle polpette per una frittura croccante e ben fatta anche in bianco e senza carne

Queste polpette gustose e sfiziose vanno benissimo come aperitivo, ma possiamo servirle pure nell’antipasto, per stupire i nostri ospiti. Si tratta di polpette veloci che si preparano con pochi ingredienti semplici e senza l’utilizzo di carne o del sugo. L’ingrediente segreto per polpette ben fritte è, infatti, un altro.

Ci riferiamo proprio al miglio e ne bastano 100 grammi nelle polpette per un antipasto croccante dal cuore morbido. Il gusto delicato di questo antico grano consentirà di ottenere polpette perfettamente umide dentro e croccanti e dorate all’esterno.

Come preparare questa ricetta usando il miglio

Bisognerà portare a ebollizione dell’acqua, salarla e usarla per cuocere il miglio per il tempo in confezione (circa una ventina di minuti).

Nel frattempo, lavare e tagliare le zucchine a cubetti e cuocerle in padella con qualche giro d’olio d’oliva. Aggiungere sale e basilico e mettere da parte. Scolare il miglio e lasciarlo raffreddare in una boule da cucina. Aggiungere le zucchine e le olive denocciolate tagliate in piccoli pezzi.

Sbattere l’uovo con il sale e versare il pangrattato in un’altra ciotola. Riprendere l’impasto e dare la forma delle polpette. Passarle, poi, nell’uovo e nel pangrattato. Si può scegliere anche di usare una delle tantissime panature alternative al pangrattato.

Friggere poche polpette per volta nell’olio di arachidi e gustare ben calde. Per rendere l’antipasto più sfizioso possiamo preparare un’ottima salsa di accompagnamento fatta in casa o una maionese.

