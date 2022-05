Con l’arrivo del caldo e l’innalzamento delle temperature, ecco che ci troviamo ad affrontare questo problema. La pattumiera dei rifiuti organici emana un cattivo odore e impregna tutta la casa. Chi non ha un garage o una cantina in cui riporre la spazzatura in attesa della raccolta, sa quanto sia fastidioso. Ci vengono a trovare gli amici o la famiglia e, per quanto si pulisca, quel brutto odore è dappertutto.

Per non parlare poi dei moscerini che infestano subito il bidone non appena i rifiuti iniziano a decomporsi. Abbiamo visto come usare del sale potrebbe aiutare a ridurre l’umidità nel sacchetto e prevenire l’arrivo dei moscerini. Non sempre, però, è efficace per eliminare gli odori, ma soltanto per assorbire i liquami. Abbiamo provato con il bicarbonato, ma il problema persiste, mentre il caffè copre gli odori ma non dura a lungo.

Invece del bicarbonato o del caffè usiamo questa erba aromatica per profumare la spazzatura ed eliminare la puzza dal bidone

Ecco allora un rimedio naturale davvero super efficace che può finalmente eliminare i cattivi odori. Ovviamente è importante tenere sempre pulito il mastello, ma almeno potremo evitare di pulirlo ogni giorno. Questo ci permetterà di aspettare il giorno della raccolta senza dover nascondere il secchio nel balconcino. È facile intuire che uno dei modi migliori per coprire i cattivi odori in modo naturale sia usare le erbe aromatiche. Fedeli alleate in cucina, possono avere tantissimi utilizzi in casa, non solo per insaporire i piatti. Rosmarino, salvia, basilico, sono tutte piante che emanano un forte profumo molto piacevole. Alcune sono fantastiche anche come repellente, come la borragine, perfetta contro mosche e insetti vari.

Perché usare questa erba aromatica

Ma l’erba aromatica di cui parliamo è forse meno conosciuta delle altre, soprattutto in questa varietà. Stiamo parlando del timo, nello specifico il timo limone, cioè il thymus citriodorus. Questa erba aromatica perenne ha un intenso aroma di limone, sia nel gusto che nel profumo. Fiorisce proprio in primavera, con dei fiorellini dai toni tenui e delicati che durano quasi tutta l’estate. Possiamo coltivarlo in balcone e usarlo per dare un tocco in più ai piatti, ma anche per profumare gli ambienti.

Il grosso vantaggio del timo limone è che, anche essiccato, non perde il suo caratteristico aroma. Anzi, da essiccato emana ancora più profumo, un profuma che ci dà proprio l’impressione di pulito. Quindi, invece del bicarbonato o del caffè, se vogliamo davvero contrastare i cattivi odori è questa la soluzione. Posizioniamo un paio di rametti essiccati sul fondo del bidone o fissiamoli sul coperchio nella parte interna. Possiamo anche creare dei sacchettini per profumare i cassetti e coprire tutti i cattivi odori.

