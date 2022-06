Se ingrassiamo di 2 kg in un giorno sarebbe per questo motivo ed ecco cosa fare e quali esercizi eseguire

Con l’estate che bussa alla porta, praticamente abbiamo un pensiero fisso: superare la prova costume. Ci siamo riusciti? Se la risposta è affermativa, bene. Se negativa, va bene lo stesso. Ciò che dovrebbe interessare è stare bene con se stessi e con il proprio corpo.

Certo, ingrassare, magari, non è il massimo. Soprattutto in estate, quando vorremmo, invece, sfoggiare la nostra figura. Tuttavia, con costanza e determinazione, potremmo riuscire a raggiungere i nostri obiettivi. Basta rivolgersi agli esperti, che ci seguiranno in questo percorso.

In ogni caso, vi sarebbero delle occasioni in cui l’aumento di peso non dipenderebbe da un’alimentazione scorretta. Quante volte è capitato di salire sulla bilancia e vedere un aumento di 2 kg in un solo giorno? Ciò che più allarma, infatti, non è l’aumento in sé, ma la velocità con cui il peso si impenna.

Tuttavia, in casi come questo, vi sarebbe una spiegazione e anticipiamo che il peso dovrebbe tornare ad essere quello di partenza quando i “motivi” scatenanti cessassero di avere luogo.

Soprattutto nelle donne

Prendere peso prima e durante il ciclo mestruale è una situazione abbastanza comune. Quindi, se ingrassiamo di 2 kg in un giorno, non ci allarmiamo, perché potrebbe essere per questo. Una volta che il ciclo mestruale sarà terminato, il peso dovrebbe tornare alla normalità.

Inoltre, un altro motivo potrebbe essere la stitichezza. Se non andiamo di corpo da parecchi giorni, probabilmente l’aumento di peso potrebbe dipendere anche da questo. Chiaramente, potrebbero essere molteplici i fattori per cui ingrassiamo, nonostante una corretta alimentazione.

In questo caso, consigliamo di consultare il proprio medico. Comunque, nel caso del ciclo mestruale o della stitichezza, non si tratta di un vero e proprio accumulo di grasso, da cui deriva il termine “ingrassare”, ma di una situazione temporanea.

Nel caso del ciclo mestruale, non possiamo fare altro che aspettare che termini. Frattanto, continuiamo ad adottare un’alimentazione sana. Nel caso della stitichezza, invece, consigliamo di contattare il medico, che indicherà come proseguire.

Comunque, anche in questo caso, l’attività fisica aiuterebbe. Gli esercizi che potremmo eseguire si aggirano intorno all’aerobica dolce, oppure potremmo fare degli esercizi di pilates, stretching e yoga.

