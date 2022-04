Non solo per avere presto la pancia piatta e glutei di marmo ma quest’esercizio aiuterebbe anche il sistema cardiovascolare

Quante volte siamo stati dal nostro medico e abbiamo sentito la frase “dovrebbe fare attività fisica”? Lo svolgimento dell’attività fisica, infatti, è estremamente importante. Oltre ad una sana e corretta alimentazione, l’attività fisica consente di stare bene e in forma.

Praticare dell’esercizio fisico non solo aiuta a livello fisico, ma anche al livello mentale. Infatti, il cervello potrebbe spegnersi lentamente se continuiamo a condurre una vita sedentaria ma ecco come mantenerlo attivo, migliorando anche la memoria.

L’attività fisica, inoltre, permette di bruciare calorie più facilmente. Abbiamo presente quando mangiamo più del solito? Non c’è bisogno di rimanere digiuni o di compensare con pasti squilibrati. Anche perché sarebbe sbagliato, a prescindere. Grazie all’attività fisica, potremo bruciare i grassi ingeriti e permetterci così qualche sgarro in più.

Oltre tutti i benefici sulla salute, l’esercizio fisico aiuta ad avere un corpo scolpito. A breve sarà estate, perché non iniziamo ad allenarci? Non solo per avere presto la pancia piatta, ma anche per migliorare il nostro benessere interiore e mentale.

Lo squat al muro

Tra l’attività fisica che l’Istituto Superiore di Sanità consiglia, vi sono i cosiddetti esercizi muscolari. Come dice il termine stesso, si tratta di esercizi che incidono positivamente sulla muscolatura, andando a scolpire il corpo. Secondo l’ISS, dovremmo praticare 2 o 3 volte a settimana questi tipi di esercizi.

Tra questi, consigliamo lo squat al muro. Questo non solo scolpisce glutei e pancia, rendendola piatta, ma contribuirebbe ad aiutare il sistema cardiovascolare, insieme a tutti gli altri esercizi. Gli esercizi, infatti, renderebbero il cuore più resistente, così come anche gli esercizi più leggeri, come una classica camminata. Per esempio, per quest’ultima, si suggerisce di svolgerla 3 o 5 volte a settimana, ed ecco come camminare anche per ridurre il colesterolo cattivo, secondo gli esperti.

Oltre ai benefici sulla salute del cuore, anche per via della possibile riduzione del colesterolo, lo squat fa bruciare tante calorie, aumenta la forza e la resistenza, rafforza i muscoli ed è utile per rassodare. Lo squat è una sorta di piegamento o flessione, attraverso l’uso delle gambe, anziché delle braccia.

Si esegue restando in piedi e divaricando leggermente le gambe, con i talloni ben piantati sul pavimento. Allungando le braccia in avanti, scendiamo con le gambe, sporgendo i glutei ma mantenendo la schiena dritta. Questa è la descrizione del classico squat.

Nello squat al muro, invece, bisogna poggiare sia la schiena che i glutei al muro e le gambe devono essere piegate, proprio come se fossimo seduti su una sedia. Se gli squat classici devono essere svolti più volte, alzandoci e piegandoci, invece in quelli al muro bisogna mantenere la posizione per 5 minuti.

In questo caso, attiveremo i muscoli di tutto il corpo, specialmente i glutei, gli addominali e le gambe. Aumenteremo la resistenza del corpo ma anche del cuore. L’attività fisica, infatti, migliora la circolazione sanguigna e la rende più attiva.

In ogni caso, bisognerebbe fare almeno 30 minuti al giorno di attività fisica, ma consigliamo di rivolgersi al proprio medico per quale tipo di esercizi eseguire.