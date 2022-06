Molti di noi, in vista della stagione estiva, stanno provando a rimettersi in forma. Infatti, con il caldo in arrivo, è normale indossare vestiti più leggeri e, in particolar modo, più corti. Dunque, sicuramente buona parte del nostro corpo viene messa allo scoperto. Per questo motivo, sono in molti coloro che tentano di riacquisire una forma fisica per loro soddisfacente. Soprattutto in vista delle giornate in spiaggia in bikini o costume. Ricordiamoci, comunque, che ci sono diversi costumi che potrebbero aiutarci se dovessimo sentirci a disagio in spiaggia. Ma, comunque, se vogliamo stare tranquilli, avere un peso che ci soddisfa è sicuramente un’arma in più.

Dimagrire con intelligenza, uno studio sembra spiegare come potremmo fare

Dieta e allenamento fisico sono sicuramente fondamentali e imprescindibili se vogliamo dimagrire. Ma ci sono anche altri fattori che non dovremmo assolutamente dare per scontati. Tra questi, sembra che la mente sia tra i primi posti. Infatti, secondo uno studio inglese, la psicologia potrebbe avere un peso di grande impatto sul dimagrimento. A riportarlo, la Fondazione Veronesi, che ci spiega come la mente possa influire quando si parla di dieta. Pare, infatti, che pensare di aver mangiato a sufficienza faccia sentire sazi. Questo vuol dire che, se la mente si abitua a vedere il pasto appena mangiato come sufficiente, non si avvertirà il bisogno di mangiare ancora.

Basterebbe questa semplicissima abitudine durante i pasti consigliata dagli esperti per dimagrire più velocemente in vista dell’estate

Lo studio ha coinvolto circa 100 volontari. A ognuno di loro è stato messo di fronte un piatto di minestra. A metà del gruppo di volontari, un piatto di 300 ml di minestra, all’altra metà di 500 ml. Nel secondo gruppo, sono poi stati serviti due piatti differenti, uno di 300 ml e uno di 500 ml, senza farlo sapere ai volontari coinvolti. Il risultato della sazietà è stato davvero sorprendente. Coloro che avevano mangiato meno minestra senza saperlo, infatti, si sentivano comunque pieni come quelli che ne avevano consumata di più. Questo perché, apparentemente, la percezione della quantità di cibo che ingeriamo influisce sul nostro senso di fame.

Dunque, ora sappiamo che basterebbe questa semplicissima abitudine durante i pasti per stare più tranquilli durante la dieta. In questo modo, la psicologia potrebbe aiutarci a sentire meno il peso di un’alimentazione più serrata di quella a cui siamo abituati. Ricordiamo, inoltre, che per seguire una dieta, servirà assolutamente il consiglio e la supervisione di un esperto che possa consigliarci i passi giusti da fare. Infatti, pensare di aver mangiato a sufficienza non vuol dire mangiare poco o male ed essere comunque sazi. Questo consiglio aiuta coloro che seguono alimentazioni ricche e complete a non sentire la fame quando ormai i pasti sono già conclusi.

