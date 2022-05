Potrebbe prevenire l’osteoporosi e proteggere dal colesterolo cattivo questo frutto estivo dolcissimo che aiuterebbe anche ad andare di corpo

Siamo quasi al termine di maggio e, finalmente, daremo il benvenuto all’estate. Stagione ricca di frutti buonissimi e molto salutari, anche i medici suggerirebbero di mangiarne, soprattutto durante la bella stagione.

La frutta, oltre a contenere vitamine e sali minerali necessari al buon funzionamento dell’organismo, sarebbe ricca di fibre, che aiuterebbero ad andare di corpo. Tuttavia, alcuni tipi di frutta potrebbero metterci in imbarazzo, se consumate eccessivamente. Infatti, sarebbero responsabili di scoregge puzzolenti proprio per l’elevato contenuto di fibre.

In ogni caso, la frutta sarebbe ricca anche di antiossidanti, fondamentali nel contrastare i radicali liberi e l’invecchiamento precoce delle cellule. Nonostante sia consigliata, non dovremmo esagerare con la quantità. Infatti, la frutta conterrebbe pur sempre zucchero e, in tal senso, le persone affette da diabete, soprattutto, dovrebbero contenersi.

La susina

Ogni tipo di frutta avrebbe delle proprietà benefiche. Per esempio, la susina potrebbe prevenire l’osteoporosi e proteggere dal colesterolo LDL. Più che altro, proteggerebbe il colesterolo dall’ossidazione, come sostiene Humanitas, poiché la parte “cattiva” ossidata potrebbe essere pericolosa.

In ogni caso, aiuterebbe anche a tenere a bada sia il colesterolo totale che la glicemia. Ma la susina sarebbe soprattutto famosa per il suo grande aiuto nel favorire il transito intestinale. Infatti, spesso i medici la consigliano in caso di stitichezza.

La susina sarebbe ricca di vitamina C, un potente antiossidante che rafforzerebbe il sistema immunitario e sarebbe importante da assumere, soprattutto in estate. Conterrebbe anche le vitamine A e K, rispettivamente utili alla vista, alle ossa, nonché ai denti e alla formazione delle proteine di protezione alle ossa.

Ecco perché potrebbe prevenire l’osteoporosi, anche grazie al contenuto di calcio. Tra i sali minerali, oltre al calcio, la susina sarebbe ricca di potassio, fosforo e ferro. Non dimentichiamoci che la susina sarebbe anche fonte di fitonutrienti.

La dose consigliata di susine da mangiare dipende da ciò che ci suggerisce il nostro medico. In ogni caso, 100 g di susine conterrebbero solo 42 calorie, che rendono questo frutto ideale in caso di regime alimentare ipocalorico.

Possiamo mangiare la susina fresca senza o con la buccia, a seconda delle preferenze. Eppure, pochi sanno che la susina si presta perfettamente come salsa di accompagnamento. Basta aggiungere aceto di mele e un cucchiaino di zucchero di canna in cottura e, per chi volesse, un filo di olio EVO.

In ogni caso, invitiamo a chiedere maggiori informazioni al proprio medico di fiducia circa tutto quello che riguarda la susina. Il suo parere è indiscusso, mentre quest’articolo è solo a titolo informativo.

