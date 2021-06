L’estate è alle porte ed è arrivato il momento di rispolverare il nostro abbigliamento per la stagione calda. Tra gli accessori che non possono mancare ci sono i cappelli, tornati prepotentemente di moda negli ultimi anni. I cappelli, però, così come i teli mare, hanno una controindicazione: se li utilizziamo spesso si coprono di macchie di sudore difficili da togliere. Ma dopo aver letto questo articolo riusciremo a risolvere facilmente il problema. E se impariamo questi semplici trucchetti riusciremo a togliere le fastidiose macchie di sudore dai nostri coloratissimi cappelli in pochi minuti.

Laviamo a mano o in lavastoviglie

Prima di iniziare a lavare il cappello dobbiamo capire di che materiale è fatto e se i colori sono resistenti. Prendiamo uno straccio bianco umido e passiamolo all’interno. Se lo straccio si macchia di colore non potremo lavarlo in acqua. Se invece la colorazione resiste possiamo procedere.

Riempiamo una bacinella con un bicchiere di sapone neutro e dell’acqua calda. Prima di metterci dentro il cappello proviamo a spruzzare direttamente sulle macchie un po’ di smacchiatore. Lasciamo agire per qualche secondo e immergiamo il cappello.

Teniamolo a mollo per qualche ora e risciacquiamo con acqua fredda. Per far riprendere la forma al cappello e asciugarlo completamente ci basterà inserire all’interno un asciugamano e lasciare ad asciugare all’aria.

Se non vogliamo aspettare tutto questo tempo possiamo utilizzare la lavastoviglie. Mettiamo il cappello sul cestello superiore e programmiamo un lavaggio con acqua fredda e senza asciugatura. Terminato il programma riprendiamo il nostro asciugamano e mettiamo ad asciugare.

Se impariamo questi semplici trucchetti riusciremo a togliere le fastidiose macchie di sudore dai nostri coloratissimi cappelli in pochi minuti: usiamo il bicarbonato

Se le macchie di sudore hanno resistito al lavaggio a mano e alla lavastoviglie possiamo trattarle direttamente. Versiamo tre cucchiaini di bicarbonato in un bicchiere di acqua calda. Mescoliamo bene e applichiamo il composto direttamente sulla parte ingiallita.

Aspettiamo un’ora e rimuoviamo il bicarbonato con un comune spazzolino da denti. Adesso possiamo passare il cappello in acqua fredda e mettere ad asciugare. Il sudore sarà un antico ricordo e saremo riusciti anche a salvare i colori.