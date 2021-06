La pelle è una parte molto importante del nostro corpo e un valido strumento di seduzione. Tenerla sempre in ordine e perfetta non è per nulla semplice, nonostante le continue creme e lozioni che vi possiamo applicare.

L’arrivo del caldo e del sole non aiutano di certo. Le alte temperature sono un fattore di rischio, che possono danneggiare la cute rendendola meno bella e più sensibile. E chi vorrebbe mostrarsi in spiaggia con una pelle tutta segnata e scottata?

Se la sensibilità cutanea è un fastidio che ci riguarda, allora dobbiamo sapere che non tutto è perduto. Vi sono strumenti naturali eccezionali per curare il problema. Alcuni li abbiamo proprio a portata di mano, ma spesso non ce ne rendiamo conto.

I fiori sono un chiaro esempio. Molti sono utilizzati in campo erboristico per creare lozioni e per ridare splendore e vivacità alla pelle. Li abbiamo tutti i giorni davanti agli occhi, in giardino o sul balcone, ma li abbiamo sempre visti solamente come uno strumento per abbellire la nostra casa.

La pianta che fa al caso nostro

Per una cute sana e per uscire senza timore durante l’estate non c’è niente di meglio della gardenia. Infatti pochi sanno che questa pianta bella e profumata, perfetta per il giardino, è anche un rimedio formidabile per la cura della pelle. Eppure è largamente utilizzata nella cosmesi ed è anche un antico rimedio naturale tradizionale.

La gardenia ha un effetto idratante e protettivo contro i raggi solari. In particolare, la varietà tahitensis è ottima contro la pelle secca e in più aiuta a mantenerci abbronzati. Questo grazie al contenuto di vitamina E. Da annotare anche l’effetto anti-età, che rallenta l’invecchiamento della pelle e la mantiene giovane.

Come effettuare il trattamento con la gardenia

Per rivitalizzare la pelle con la gardenia, dovremmo utilizzarne l’estratto. Lo si trova in farmacia, erboristeria o nei negozi online. Basta versarne qualche goccia nella vasca da bagno prima di immergerci. Ammorbidirà e profumerà la nostra pelle, rendendola più delicata. In alternativa, possiamo diluire le gocce in un olio per massaggi e distribuirle sulla parte interessata. Finora in pochi sanno che questa pianta bella e profumata perfetta per il giardino è anche un rimedio formidabile per la cura della pelle.

