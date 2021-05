L’estate si avvicina ed è arrivato il momento di recuperare dalle cantine la nostra attrezzatura per la spiaggia. I nostri teli, però, appaiono sporchi, ruvidi e sfibrati. Ma da oggi non sarà più così. Avremo sempre teli mare colorati, eleganti e mai infeltriti se impariamo questi semplici ed efficaci trucchetti della nonna.

Togliamo la sabbia e le macchie

Prima di procedere al lavaggio del telo dobbiamo controllare se ci sono residui solidi o macchie. È molto probabile che il telo mare sia pieno di sabbia. Se è così mettiamolo a bagno in una bacinella con acqua fredda e un po’ di sapone. Salveremo le fibre e i colori ed elimineremo i granelli. In alternativa possiamo farlo asciugare lontano dal sole e scuoterlo quando è completamente asciutto.

Se sono presenti macchie di crema solare, cloro, salsedine e cibo procediamo con la smacchiatura. Strofiniamo le macchie con sapone di Marsiglia a scaglie e lasciamo agire per qualche minuto. Scuotiamo e saremo pronti per la lavatrice.

Prima di procedere con il lavaggio controlliamo l’etichetta e il tipo di fibre con cui è realizzato il telo. Se è di cotone possiamo usare un lavaggio delicato a 30-40 gradi e un detersivo che preservi i colori.

Attenzione anche alle stampe e ai ricami. Per salvarli non riempiamo troppo la lavatrice e impostiamo la centrifuga con pochi giri.

Se il telo è in spugna dovremo stare attenti alla salsedine che rischia di infeltrirlo e togliergli la morbidezza. Eliminiamola e scrolliamo bene prima di lavare.

Gli asciugamani in microfibra sono i più delicati. Per lavarli non dovremo mai superare i 30 gradi e dovremo utilizzare un detergente specifico per capi delicati.

