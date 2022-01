Il polpo si può cucinare in molti modi. Alcuni più articolati, altri invece più semplici.

Spesso, quando andiamo al ristorante sul menù troviamo il polpo cucinato in modi veramente bizzarri. Ad esempio, su un letto di crema di carote e patate con pane carasau, ma anche in letto di ceci. Ricette che troviamo sui menù del ristorante, ma che possiamo fare anche a casa.

Dal ristorante a casa

Fare una crema di ceci, di carote o di patate non è assolutamente complesso. Può sembrare difficile, ma in realtà è molto facile. Quello che invece a volte può risultare complesso è cuocere il polpo. Perché spesso questo resta duro e non rimane delicato al palato.

È una difficoltà che si incontra molto spesso, sia a casa sia al ristorante. A volte è colpa del polpo, nel senso che se non è fresco potrebbe risultare più duro.

Per capire se un polpo è fresco, oppure no, bisogna guardare i tentacoli. A prescindere dalla freschezza, però, come possiamo cucinare un polpo morbido?

Se il polpo dopo la cottura rimane duro ecco un facile metodo per renderlo morbido

Spesso, si pensa che cuocendolo più tempo del dovuto questo diventa morbido. In realtà, non è così.

Il tempo di cottura è sempre lo stesso. Non dobbiamo cambiare la durata. Quello che sicuramente, però, dobbiamo fare è cuocere il polpo in una pentola a pressione per 15 o 20 minuti. Questo è il tempo giusto di cottura.

Se il polpo dopo la cottura rimane duro, allora dobbiamo mettere in atto un ulteriore stratagemma. Uno molto semplice.

Il sistema per capire com’è venuto è infilare una forchetta e sentire la consistenza. Ora, se è morbido, non dobbiamo fare nulla, se invece è ancora duro, allora dobbiamo agire.

Che fare?

Passati i 15-20 minuti spegniamo il fuoco e spostiamo la pentola dal fornello caldo.

Tutto quello che dobbiamo fare è lasciare il polpo all’interno della pentola coperta e aspettare che questa si raffreddi. Nel tempo in cui questa si raffredda, il polpo sarà ancora a contatto con l’acqua bollente e quindi si ammorbidirà ulteriormente.

Una volta, poi, che la pentola è totalmente fredda, possiamo rimuovere il polpo dalla pentola e servirlo come desideriamo.

Noteremo subito che la sua consistenza sarà diversa, più morbida rispetto a come era inizialmente. Ora è pronto per essere steso su un letto di ceci, di carote o di patate. Ma possiamo fare anche il polpo all’insalata.

