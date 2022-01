Stufi di mangiare sempre le stesse verdure o legumi? Mangiamo sempre fagioli o broccoli? In realtà, ci sono altre verdure che possiamo gustare e amare. Certo, i legumi sono facilissimi da fare e non richiedono tanto impegno, così anche i broccoli. Però ci sono tante altre ricette che possiamo fare, che in realtà non richiedono molto tempo. Anzi sono veramente facili da fare e basterà avere i giusti ingredienti.

Fagioli e broccoli fanno scoreggiare

Sappiamo perfettamente che dopo aver mangiato un bel piatto di fagioli, la scoreggia arriva. Questo succede anche se mangiamo i ceci. Diciamo che l’aria nella pancia è una caratteristica dei legumi.

Ma anche dei broccoli, perché anche con loro si correrà in bagno. E questo significa che se abbiamo una cena romantica, forse dovremmo evitare di mangiare fagioli, ceci o broccoli.

Attivare la digestione è molto importante e c’è un’altra verdura che fa bene alla pancia, che non possiamo assolutamente evitare di mangiare. Ma la mangeremo in modo super creativo.

Basta con i soliti fagioli e broccoli ecco un piatto sfizioso che potrebbe aiutare la nostra pancia

Quindi possiamo dire addio ai soliti piatti e possiamo provare qualcosa di assolutamente nuovo. Un piatto che prevede anche patate, sugo, olive e capperi. Ma non sono questi il centro del nostro piatto. Ciò che ci farà fare faville è la verza.

Gli involtini di verza

Allora basta con i soliti fagioli e broccoli ecco che con la verza possiamo fare un gustosissimo piatto che ameranno tutti. Parliamo proprio degli involtini di verza ripieni di patate, olive e capperi con il sugo rosso. Una vera delizia. E poi una verza così nessuno l’ha mai mangiata.

Il passo fondamentale è quello di strappare le foglie di verza e cuocerle a vapore per qualche minuto. Conviene a vapore perché così le proprietà dell’ortaggio non svaniscono e non svanisce nemmeno il colore. Una volta poi che sono pronte, in realtà possiamo farcirle come vogliamo.

Possiamo appunto provare con patate, olive e capperi. Questa è la nostra idea, sicuramente perfetta per chi è vegetariano. Ma possiamo provare anche con il formaggio. E poi c’è la versione per coloro che non sono vegetariani, e quindi quella che presenta la carne.

Una ricetta veramente facile da fare. Perché basterà cucinare le verdure, ad esempio in padella, richiuderle nella verza e poi cuocerle per qualche minuto in forno. Stessa cosa vale se abbiamo scelto la versione con la carne.

Approfondimento

Il culetto del porro non andrebbe mai buttato quando lo cuciniamo perché vale oro