Settimana scorsa quando si è formato il minimo annuale (non sappiamo se sia relativo o definitivo!), diversi oscillatori proprietari si sono girati al rialzo e hanno segnalato la possibile formazione di uno swing rialzista. Da quel momento, fra alti e bassi, si è aggiunto un ulteriore tassello a favore del rialzo dei mercati. A cosa ci riferiamo?

I prezzi stanno ulteriormente formando dei pattern che potrebbero portarli a un ulteriore rialzo e a lasciare alle spalle il recente minimo, se non per tutto l’anno (e poi questo si valuterà di volta in volta), almeno per qualche settimana.

Procediamo per gradi.

Alle ore 16:23 della giornata di contrattazione del 31 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.492

Eurostoxx Future

4.169,5

Ftse Mib Future

26.860

S&P 500 Index

4.470,32.

Il frattale annuale proietta ancora ribassi. Sarà così?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del 28 gennaio



Cosa attendiamo per questa settimana?

Fase laterale rialzista fra lunedì e martedì e poi nuovi ribassi fino a venerdì. Per il momento, questo percorso campione viene ancora confermato

Un ulteriore tassello a favore del rialzo dei mercati che potrebbero aver segnato un minimo rilevante. I livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.581 punti. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.581.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.216 punti. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.216.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 27.020 punti. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.020.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.454 punti. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.454.

Quale posizione di investimento mantenere in ottica multidays?

Short in essere dall’apertura del 24 gennaio.

Cosa attendere per la giornata di martedì?

Gli indicatori di brevissimo sono molto contrastati e quindi non è affidabile fare una previsione.