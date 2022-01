Basta indecisione su Netflix, tutti dovremmo vedere queste 3 serie che fanno rimanere assolutamente senza fiato

Ogni volta che finiamo una serie su Netflix avvertiamo sentimenti contrastanti. Spesso ci affezioniamo così tanto ai personaggi delle serie che vediamo, che questi finiscono per mancarci.

Vorremmo sapere come staranno e saremmo curiosi di sapere cosa succederà poi nella loro vita. Questo è ciò che accade quando una serie ci ha davvero conquistato il cuore. Quando ciò non succede, invece, è perché quel genere o quella storia non ci hanno davvero coinvolto.

Esistono, però, delle serie che non possono lasciare indifferenti nessuno. Non si tratta più di semplici serie, ma di veri e propri capolavori, che hanno conosciuto il successo mondiale e che tutti, almeno una volta nella vita, dovremmo vedere.

Basta indecisione su Netflix, quindi, ma lasciamoci coinvolgere da questi 3 tra i più grandi successi di questo servizio streaming di tutti i tempi.

L’incubo di tutti noi

Ogni volta che saliamo su un aereo, c’è sempre il vicino di posto agitato. Potrebbe anche succedere che questo inizi a pregare, perché l’aereo non sparisca dai radar e riesca a giungere sano e salvo alla meta. Se questo succede, probabilmente il nostro vicino avrà già visto Manifest.

In questa serie statunitense, i passeggeri di un aereo pensano di aver effettuato un viaggio di sole poche ore. Al loro atterraggio, però, scopriranno di aver trascorso su quell’aereo oltre 5 anni e mezzo.

La storia sarà densa di misteri da svelare, colpi di scena e intrighi amorosi, che terranno l’utente incollato al video.

Un, due, tre, stella versione thriller

Una delle serie più chiacchierate e acclamate degli ultimi tempi si chiama Squid Game e si tratta di un prodotto davvero imperdibile. Questa serie sudcoreana si snoda attorno a dei giochi tipici della nostra infanzia, come appunto Un, due, tre, stella, ma il finale non è pacifico come quello che ci aspetteremmo.

Sotto quella che sembra una storiella da guardare mangiando popcorn e patatine, si nasconde un sottobosco di metafore della nostra società che meritano grande riflessione. Non facciamoci distrarre dal lato violento del film, ma riflettiamo sulla rappresentazione di una società individualista, accecata dal dio denaro e dalla smania di potere.

Basta indecisione su Netflix, tutti dovremmo vedere queste 3 serie che fanno rimanere assolutamente senza fiato

Chiudiamo il triangolo delle 3 serie da non perdere su Netflix con genere diverso. Si tratta di un film ad alto tasso di romanticismo, ma non è il classico film d’amore, anzi. Si tratta di Bridgerton, una storia romantica che però non assomiglia per niente ai classici film d’amore, anzi.

Un racconto piccante dell’alta nobiltà londinese

In questa serie, fatta di pizzi e merletti dell’alta nobiltà inglese, l’amore non è più quello fatto solo di gesti timidi e appena accennati. Qui l’amore non è più quello delle fiabe, ma è un sentimento fatto anche di desiderio carnale e spinto.

Tutto questo farà da fil rouge in una serie in cui le dame di corte non sono più viste solo come belle statuine. Qui vedremo la voglia di emancipazione delle donne, l’intelligenza e la loro astuzia e la voglia di imporre il proprio pensiero, in una società prettamente maschilista. Lasciamoci, quindi, coinvolgere da queste serie su Netflix.

Ci teniamo a ricordare, inoltre, che questo colosso dello streaming ha messo in guardia tutti i propri abbonati dicendo di non cliccare assolutamente su questo messaggio su PC o smartphone, perché è una truffa.