Uno dei problemi più imbarazzanti che il nostro corpo può darci è il cattivo odore di ascelle. Non stiamo parlando di quel leggero odore di sudore che emaniamo dopo una corsa o dopo aver faticato. Si tratta di un olezzo ben più forte, che assomiglia a quello di una cipolla andata a male e che diventa insopportabile.

L’estate diventa un incubo per chi soffre di eccessiva sudorazione a causa del caldo, che acuisce il problema. La consapevolezza che non si tratti di un problema di pulizia, ma più spesso ormonale, non è una consolazione. Ecco perché molti dei prodotti in commercio smettono di funzionare dopo alcune applicazioni.

Ma se il deodorante non basta, non significa che non c’è alcuna altra possibilità per regolare la sudorazione. Scopriremo che grazie ad alcuni ingredienti totalmente naturali si può creare un rimedio capace di arginare il cattivo odore.

Grazie ad alcune applicazioni e a qualche consiglio sulla pulizia quotidiana eviteremo di vergognarci ogni volta che qualcuno ci si avvicina. Finalmente il sudore non sarà un impedimento ai nostri rapporti sociali.

Se il deodorante non basta, per non vergognarsi più delle ascelle puzzolenti è questa la strabiliante soluzione naturale che eliminerà il cattivo odore

Le parti maggiormente colpite dalla sudorazione eccessiva sono le ascelle, l’inguine, i piedi e le mani. Le mani, soprattutto nel periodo estivo, possono presentare dita gonfie e vene in evidenza. Tuttavia ci sono casi in cui iniziano a sudare copiosamente e presentare piccole bolle d’acqua cutanee che diventano davvero fastidiose.

Come abbiamo visto, anche i piedi sono spesso soggetti a sudorazione eccessiva e possono diventare davvero problematici anche in termini di cattivo odore. Il cattivo odore delle ascelle è così evidente da rendere la vita impossibile.

Chi ne soffre dovrebbe cercare di seguire alcune pratiche quotidiane di igiene un po’ diverse dalla normale routine di pulizia. Ovviamente la prima cosa da fare consiste nel lavare questa parte del corpo utilizzando un sapone neutro e poco aggressivo. L’utilizzo di aceto col quale tamponare le ascelle ha dato ottimi risultati nel ritardare la sudorazione.

Inoltre, è sempre bene indossare tessuti non acrilici e sintetici, stessa cosa per quelli molto attillati. Depilare le ascelle potrebbe portare un sollievo in più e combattere i batteri che si sviluppano sui peli e che causano cattivo odore.

Ma esiste un rimedio davvero straordinario per combattere la puzza di ascelle. Consiste nel creare una pasta con bicarbonato e succo di limone. Questo andrà applicato per qualche minuto ogni volta che laviamo le ascelle e consentirà di controllare la sudorazione ed evitare il cattivo odore. A questa pasta si può aggiungere anche dell’olio essenziale di lavanda o tea tree oil che sono antibatterici.

