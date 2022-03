Fra i motivi più frequenti per cambiare smartphone ci sono i problemi con la batteria. Ma non è detto che si debba per forza comprare un nuovo cellulare: potrebbe esserci una soluzione diversa e completamente gratuita.

Quando è utile ricalibrare la batteria

I moderni smartphone sono sempre più sofisticati, ma fra i loro difetti a volte ci potrebbe essere la batteria. È dunque importante applicare alcuni trucchetti per preservarla. Ad esempio, bisogna capire se è meglio caricare il telefono acceso o spento.

Tuttavia, se la batteria dà problemi non è detto che sia danneggiata: potrebbe bastare una calibrazione. Questa semplice operazione sarebbe particolarmente consigliata se il cellulare si spegne all’improvviso, oppure nei casi in cui:

la batteria si scarica velocemente;

la ricarica impiega troppo tempo;

lo smartphone non si ricarica fino al 100%;

la percentuale di carica della batteria subisce sbalzi improvvisi.

Per ricalibrare la batteria esistono diversi metodi, anche a seconda del modello di smartphone. Vediamone alcuni.

Se il cellulare si spegne all’improvviso, la batteria dura poco o la ricarica è lenta potremmo provare questa soluzione gratuita

Innanzitutto si potrebbe provare a ricalibrare la batteria semplicemente caricando lo smartphone con una procedura precisa. Questo vale sia per gli iPhone, che per i cellulari che funzionano con Android. Ecco i passaggi:

far scaricare completamente lo smartphone finché non si spegne;

metterlo in carica da spento;

aspettare fino a quando l’indicatore della batteria raggiunge il 100%;

lasciar collegato lo smartphone per un’altra ora;

scollegare il cellulare dal caricatore e attendere 15 minuti;

riaccendere lo smartphone.

Se non si dovessero notare miglioramenti, potrebbe darsi che la batteria non funzioni proprio più a dovere. Ma in ogni caso è un errore buttare via il telefono: bisogna sempre tenere un vecchio smartphone in auto, il motivo potrebbe addirittura salvarci la vita.

Si potrebbero inoltre provare altri metodi per ricalibrare la batteria, tra cui una soluzione specifica per Samsung e alcune applicazioni.

Come calibrare la batteria degli smartphone Samsung

Per calibrare i dispositivi della Samsung esisterebbe una procedura consigliata dal produttore. Ecco come fare:

far scaricare lo smartphone fino al 15 o 20%;

aprire il tastierino numerico, come se si volesse fare una chiamata;

digitare *#0228#;

compare una schermata con scritto “Quick start”, non toccare lo schermo;

collegare il cavo del caricabatterie;

toccare il pulsante “Quick start”;

lasciare il cellulare in carica finché non raggiunge il 100%.

Le applicazioni gratuite per ricalibrare la batteria

Da ultimo, fra le opzioni per migliorare le prestazioni della batteria ci sono alcune app gratuite. Dal Play Store si possono infatti scaricare delle applicazioni che permetterebbero di calibrare la batteria con più precisione.

Basta cercare “calibrare batteria” e scegliere una delle opzioni disponibili. Fra le più usate, ad esempio, ci sono:

Battery Repair Life PRO;

Calibrazione facile della batteria;

AccuBattery;

Battery Recover.

Grazie a queste applicazioni potremmo risolvere i problemi della batteria, senza dover mandare il cellulare in riparazione.

Se invece il problema è un telefono poco veloce, attenzione all’errore banale che rallenta il lavoro su pc e smartphone e addirittura danneggia l’ambiente.