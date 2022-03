Chi ha una casa su più piani sa bene quanto sia difficile scendere le scale senza cadere, magari per andare in bagno in piena notte.

Oltre al sonno, potrebbero aggiungersi la cattiva illuminazione e magari gli oggetti sparsi in giro. Quest’ultimo problema è facilmente risolvibile facendo in modo di avere sempre in ordine e al posto giusto ogni oggetto. Rispetto alla poca luce a disposizione, si possono adottare delle soluzioni pratiche e anche stupende dal punto di vista estetico senza lavori di ristrutturazione. Si tratta di due idee fai da te alla portata di tutti.

Illuminiamo le scale interne di casa con queste soluzioni moderne fai da te semplici da realizzare

Un modo per illuminare le scale consiste nell’utilizzare le comode luci a LED, che donano all’ambiente un’atmosfera più accogliente e moderna.

Molto pratiche sono le strisce a LED, che si possono attaccare al bordo dell’alzata dei gradini.

La stessa funzione hanno i tubi a LED, che si possono mettere invece nell’incavo tra la pedata orizzontale e la successiva alzata verticale.

Entrambe queste luci valorizzano la scala e la rendono più bella e sicura. Anche l’ambiente circostante cambierà aspetto, ricevendo un tocco quasi magico.

Questi prodotti si possono trovare in negozi specializzati in bricolage e fai da te. Il risultato finale sarà una scala che, a prescindere dal suo stile strutturale, risulterà moderna e scenografica.

C’è chi usa i tubi a LED anche per un’illuminazione a soffitto. Saranno quindi da appendere in verticale nel vano della scala a diverse altezze. Ovviamente, essendo più esposti, potrebbero dar fastidio alla vista in ambienti troppo piccoli.

Come illuminare la scala valorizzando il corrimano

Per illuminare le scale si possono sfruttare non solo i gradini, ma anche il corrimano, se presente. Torneranno utili sempre le strisce a LED, adatte e pratiche per un’illuminazione a corrimano. Anche questo metodo è molto scenografico e permetterà in un solo passaggio di risolvere il problema.

Basterà infatti applicare la striscia di LED sul lato inferiore del corrimano. In questo modo, si illuminerà la scala senza creare problemi visivi.

Se illuminiamo le scale interne di casa seguendo questi due pratici consigli non avremo bisogno di fare lavori in muratura.

Dopo aver scelto il proprio metodo di illuminazione, potrebbero esserci dei cavi elettrici in bella vista. Se così fosse, risolviamo il problema facilmente nascondendo i cavi con alcune soluzioni fai da te.