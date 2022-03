Per risparmiare circa 1.200 euro all’anno ossia 100 euro mensili, ecco quali sarebbero i supermercati giusti in cui fare la spesa secondo questo sondaggio

La spesa è una delle voci che pesano di più sul bilancio familiare. Inoltre, con l’inizio della guerra in Ucraina i prezzi di alcuni prodotti stanno arrivando alle stelle. Quindi, è diventata davvero un’esigenza primaria quella di tenere a freno le uscite e fare scelte oculate. Si consideri che, secondo i dati ISTAT, gli italiani spendono circa 500 euro al mese per la spesa alimentare. Una delle prime cose da fare per risparmiare senza rinunciare alla qualità, è quella di cambiare le nostre abitudini. Insomma, occorre fare attenzione ai prezzi, evitando gli sprechi e scegliendo oculatamente i prodotti. Inoltre, bisogna scegliere il supermercato giusto che, in base alle nostre esigenze, ci consenta di contenere i costi.

Dove risparmiare con la mappa della convenienza

Ebbene, un sondaggio ha individuato, da Nord a Sud, taluni punti vendita tra supermercati, ipermercati, store gourmet e discount. La selezione è stata condotta confrontando i prezzi di circa un milione di prodotti. Quindi, per risparmiare circa 1.200 euro all’anno, e quindi una cifra pari a 100 euro mensili, dovremmo, tra le altre cose, scegliere il supermercato giusto. Esso, però, come detto, varierà in base alle scelte e alle abitudini alimentari. Un primo tipo di spesa, fatta dagli italiani, è quella mista, composta, per la maggior parte, da prodotti di marca. A questi si aggiungono quelli a marchio commerciale, prodotti dalla stessa catena in cui vengono acquistati e, poi, quelli più economici. Per una spesa di questo tipo, le catene più convenienti sarebbero, ai primi 3 posti: Famila Superstore, Auchan e Ipercoop. Poi, a seguire: Conad Ipermercato, Iper e Bennet.

Un secondo tipo di spesa, poi, è quella composta solo da prodotti di marca. Per questa categoria di consumatori, l’ipermercato più adatto, secondo il sondaggio, sarebbe l’Esselunga e, a seguire, vi sono Famila Superstore, Esselunga Superstore e Panorama.

Per risparmiare circa 1.200 euro all’anno ossia 100 euro mensili, ecco quali sarebbero i supermercati giusti in cui fare la spesa secondo questo sondaggio

Conad Ipermercato si colloca al primo posto per la spesa caratterizzata esclusivamente da prodotti a marchio commerciale. Infine, abbiamo Aldi ed Eurospin, a pari merito, per la spesa avente ad oggetto i prodotti più economici. Altro aspetto interessante è che, soprattutto per i prodotti di marca, i prezzi possono variare. Addirittura, si è riscontrato che essi possono lievitare anche del doppio o del triplo, da un punto vendita all’altro. Nella grande distribuzione, infatti, è più agevole trovare offerte e prezzi più convenienti per gli stessi prodotti. Dal sondaggio è emerso, inoltre, che il Veneto è la Regione in cui è più conveniente fare la spesa. Invece, inaspettatamente, le più care sono Sicilia e Calabria.

Inoltre, ricordiamo che vi sono ulteriori consigli per evitare sprechi inutili e risparmiare sulla lista della spesa.