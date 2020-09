Sicuramente, nell’arco della tua vita, hai cambiato più di uno smartphone. Ma che fine hai fatto fare ai tuoi vecchi cellulari? Probabilmente li hai buttati via. Oppure stanno prendendo polvere in un cassetto. È uno spreco: esistono trucchetti per riutilizzarli. In particolare, oggi ti sveleremo perché dovresti sempre tenere un vecchio smartphone in auto. Il motivo ti salva la vita.

Perché non dovresti mai buttare via uno smartphone

Il ciclo di vita di uno smartphone si sta allungando. Se nel 2016 i consumatori americani buttavano via il proprio cellulare dopo 22,7 mesi, nel 2018 aspettavano in media 24,7 mesi. In Europa, la durata media della vita di uno smartphone è passata da 23,4 a 26,2 mesi. Insomma, stiamo tutti aspettando qualche mese in più prima di mandare in pensione il cellulare. Ma ne consumiamo comunque uno ogni due anni circa.

Questo ricambio non fa certo bene al pianeta. Ogni italiano produce in media 5 kg di rifiuti elettronici ogni anno. Nel 2018, la quantità di rifiuti elettronici prodotta nel mondo ammontava a 50 milioni di tonnellate. Solo una minima parte degli oggetti elettronici viene smaltita correttamente. È importante, allora, riutilizzare i vecchi smartphone al posto che buttarli via. Peraltro, alcuni trucchetti per sfruttare i cellulari in disuso sono davvero utilissimi. Per esempio, dovresti sempre tenere un vecchio smartphone in auto. Il motivo ti salva la vita, oltre a salvare il pianeta.

Ecco come un vecchio cellulare può salvarti la vita

Spesso il nostro smartphone nuovo di zecca ci tradisce proprio nel momento del bisogno. Le batterie sembrano infatti durare sempre meno. In situazioni di emergenza, ritrovarsi con il cellulare scarico può essere veramente pericoloso. L’idea di fare un incidente in auto quando il telefono è spento sembra un incubo. Soprattutto su una strada poco frequentata, poter contattare i soccorsi rapidamente fa la differenza fra la vita e la morte.

Il tuo vecchio smartphone può venirti in aiuto. Infatti, spesso ci liberiamo di cellulari ancora funzionanti. Non importa che il tuo vecchio telefono abbia lo schermo rotto, che si scarichi rapidamente, o che sia ormai lento. L’importante è che si accenda e che possa essere usato per fare una telefonata. Non devi nemmeno assicurarti che all’interno del telefono ci sia una scheda SIM: è infatti possibile chiamare i numeri di emergenza anche senza.

Basta che ricordarsi di conservare il vecchio smartphone, carico e spento, nel cruscotto. Così sarà pronto per ogni evenienza. Puoi anche portarlo con te, ovviamente, in altre occasioni potenzialmente pericolose. Per esempio, se vai a fare una camminata o se torni tardi a casa di notte. È un vero trucchetto di riuso salva-vita e salva-ambiente!

