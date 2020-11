Gli smartphone di ultima generazione hanno sicuramente molti vantaggi rispetto ai vecchi telefoni. Ma anche un difetto evidente: la durata della batteria. Si trascorre sempre più tempo a utilizzare il cellulare. Il risultato a fine giornata è inevitabile: la batteria ci abbandona nel momento del bisogno. Inoltre, il malfunzionamento della batteria è spesso il motivo per cui si cambia lo smartphone. Il ciclo di vita di questa componente è, infatti, di circa due anni e mezzo. In molti, dunque, si chiedono se esistono dei consigli per far durare di più la batteria. Una domanda frequente è questa: è meglio caricare il telefono spento o acceso? Rispondono gli Esperti di Tecnologia di ProiezionidiBorsa.

Ecco quando bisogna caricare il telefono da spento

È meglio caricare il telefono spento o acceso? La verità è che nessuna delle due modalità comporta rischi particolari. I moderni smartphone, infatti, sono dotati di batterie agli ioni di litio. Inoltre, i caricabatterie di ultima generazione erogano solo l’energia necessaria a raggiungere il livello di carica ottimale. Questo sia nel caso in cui il cellulare è acceso, sia quando è spento. Esistono però due circostanze in cui è meglio caricare il telefono da spento. Il primo è quando si ha fretta. Infatti, meno funzioni dello smartphone sono attive, più rapido è il processo di ricarica.

Il secondo caso è l’inizializzazione della batteria. Si tratta di un procedimento da fare solo una volta, appena comprato un telefono. I nuovi smartphone vengono venduti con la batteria carica solo a metà. È sconsigliabile iniziare subito ad utilizzarli. Si rischia di compromettere la durata della carica! Piuttosto, occorre spegnerli e metterli in carica per circa 4 o 5 ore. Al di là di questi due casi particolari, è meglio caricare il telefono spento o acceso? La risposta è che non c’è alcuna differenza.

Come far arrivare la batteria a fine giornata

Esistono altri trucchetti per far durare la batteria fino a fine giornata. In particolare, è necessario disattivare tutti i servizi inutili. Quando si finisce di utilizzare il WiFi, Internet o il GPS, occorre spegnerli. Inoltre, si può abbassare il livello di luminosità dello schermo. Quando ormai la carica della batteria dura poche ore, può rendersi necessario cambiare lo smartphone. Ciò non si significa che si debba buttare il modello vecchio. Esistono alcune maniere intelligenti per riciclarlo. In particolare, tenere un vecchio smartphone in auto può salvare la vita: ecco perché.